Erdoğan'dan 'bedelli askerlik' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bayram namazı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öncelikle Ramazan Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz ve bütün İslam Alemi için hayırlara vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum" dedi.

Açıklamalarda bulunan Erdoğan "bedelli askerlikle ilgili de bir ihtiyacın olduğu ortada" dedi. Erdoğan'ın bedelli askerlik ile ilgili açıklaması şöyle:

"TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İLE OTURACAĞIZ, KONUŞACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kalıcı bir bedelli askerlik gelmesinin şansı var mı? Böyle bir konu gündeminizde var mı? sorusu üzerine, kalıcı bedelli askerliğin çok ayrı bir konu olduğunu ifade etti. Erdoğan, "Kalıcı bir bedelli askerlikten öte, bir defa bedelli askerliğin sınırı ne olacak, şartları ne olacak? Bu konuda tabii bunu belirleyecek olan bir yerde de herhalde biz siviller olmaktan öte askeri erkan. Yani Genelkurmay. Onlarla oturacağız, konuşacağız. Genelkurmay Başkanlığımız 'Bize şu kadar asker gerekiyor' dediği zaman biz kalkıp da Genelkurmay'ın bu talebini bir kenara koyamayız. Türkiye'de şu anda zaten bizim Silahlı Kuvvetlerimiz ciddi oranda profesyonel orduya geçmiş durumda, hala da devam ediyor. Ama şimdi bu bedelli askerlikle ilgili de bir ihtiyacın olduğu ortada. Temennimiz o ki inşallah seçimlerden sonra bunu Türk Silahlı Kuvvetleri ile oturacağız, konuşacağız. İhtiyaç nedir? Yaş sınırları ne olacak? Bunları belirledikten sonra da bunun adımını atacağız. Yani gündemimizde var" şeklinde konuştu.