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1 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Erdoğan ile Trump görüşmesinde ne konuşuldu?

01 Kasım 2018, Perşembe 18:07
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü.

Erdoğan-Trump görüşmesinde ikili konular ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı, Münbiç ve İdlib'le ilgili düzenlemelere değinildi. 

Öte yandan görüşmede, ABD ile Türkiye arasındaki ilişkileri güçlendirmeye yönelik yapıcı adımlar atma konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

Erdoğan ve Trump, gerek ikili gerek bölgesel konularda önümüzdeki süreçte de yakın temasta olma hususunda mutabık kaldı.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin Pittsburgh kentindeki sinagoga yapılan saldırıyı kınadı, ölenlerin yakınlarına ve Amerikan halkına taziyelerini iletti.

AA

Etiketler: erdoğan, trump
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