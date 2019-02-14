Erdoğan - Ruhani görüşmesi basına kapalı devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, Suriye konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesi baş başa görüşmesi başladı.

Sanatoryum Rus'taki görüşme basına kapalı devam ediyor. *** Tıklayınız: Suriye gündemiyle 4. kez bir araya gelecekler AA

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