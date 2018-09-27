EURO 2024 kararı açıklanıyor

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülkenin belirleneceği toplantıda Türk heyeti sunum yaptı. UEFA'nın saat 15.45'te kararını açıklaması beklendiği bildirilmişti.

EURO 2024 Almanya'da yapılacak Türkiye 2024'e hazır: EURO 2024'ün ev sahibi bugün belli olacak İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen toplantıda Türkiye'nin ev sahipliğine adaylığıyla ilgili sunumunu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'in yanı sıra 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı, Başkan Vekili Nihat Özdemir, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye'nin adaylık elçisi Barış Telli ile Beşiktaş Kadın Futbol Takımı futbolcusu Jessica O'Rourke Çarmıklı yaptı. EURO 2024'e ev sahipliği yapacak ülkenin belirleneceği toplantıda Türk heyetinin sunumu bitti. UEFA'nın saat 15.45'te kararını açıklaması bekleniyor. AA

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