Fransa yönetimi geri adım mı atıyor?

Fransa Başbakanı Edouard Philippe'in "sarı yeleklilerin" protesto ettiği akaryakıta getirilen ek vergileri askıya alacağı yönünde açıklama yapması bekleniyor.

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