Havuz Malzemeleri ve Havuz Robotları

15 Aralık 2016, Perşembe 11:19
Evlerinizde havuzlarını var ve bakımlarını nasıl yapacağınız bilmiyor musunuz?
Otellerinizdeki havuzlarınız için kaliteli olan toplu havuz malzemeleri ihtiyacınız mı var? O zaman sizleri havuzcumarket.com ile tanıştıralım. Bu site, Türkiye’nin en geniş havuz malzemelerine sahip olan, seçkin bir platformdur. Havuza dair her şeye kolayca sahip olacağınız site üzerinden, aradığınız tüm ekipmanları bulabilirsiniz. Sitenin sizler için sağladığı hizmetlerden ve avantajlardan şu şekilde bahsedebiliriz;
Havuzcumarket.com ile kaliteli ve güvenilir alışverişler;
- Site üzerinden yapacağınız her alışveriş için yüksek güvenlik önlemleri alınmıştır. Bu sayede çeşitli bankaların kredi kartları ile güvenilir bir şekilde alışverişlerinizi yapabilirsiniz.
- Site, tüm Türkiye’ye hizmet sunmaktadır. Site üzerinden yapacağınız alışverişler en kısa sürede kargolanır ve zamanında teslim edilir.
- Siteden yapacağınız alışverişleriniz için en uygun fiyatlar belirlenir. Belirli dönemlerde indirimler ve promosyonlar uygulanır. Bunlardan haberdar olabilmek için siteye üye olmanız yeterlidir.
- Sitenin bir başka hizmeti ise destek birimleridir. Bu birimlere haftanın yedi günü ve yirmi dört saati ulaşabilir, ürünler hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Alışverişlerinizle ilgili yaşadığınız herhangi bir sorun için de yine bu telefon numaraları üzerinden destek alabilirsiniz.
- Siteden satın alacağını her ekipman birinci sınıf kaliteye sahiptir. Bu nedenle, gönül rahatlığı ile havuz malzemeleri satın alabilirsiniz. Bu malzemeler 2 yıl garanti ile sunulmaktadır.
- Yine siteden yapacağınız alışverişleriniz için 10 gün içinde iade etme hakkınız bulunmaktadır. Bu hakkınızı bozuk yada hatalı olan ürünlerin iadesi için kullanabilirsiniz.
- Havuzlarınız için gerekli olan ekipmanların çeşitlerini ve havuz boyutlarına göre olan türlerini satın alma imkanınız bulunur.
Hangi ürünleri satın alabilirsiniz;
Site üzerinden satın alabileceğiniz ürün gruplarını aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür;
- Havuzlarınızı temizleyebilmek için gerekli olan havuz robotları
- Havuz malzemeleriniz için gerekli olan yedek parçalar
- Havuz süslemeleri için gerekli olan lambalar
- Süs havuzları için lambalar
- Havuzların temizlenmesi için gerekli olan kimyasallar
- Havuz dozajının kontrolü için gerekli olan üniteler
- Havuz kenarları için ihtiyaç duyulan ekipmanlar ve ızgaralar
- Havuz kum filtreleri
- Havuzların merdivenleri ve aksesuarları
- Havuz pompaları
- Havuzların temizlikleri için gerekli olan tüm ekipmanlar
- Havuz test ekipmanları
- PVC vana ve çekvalfler
Siz de bütün bu avantaj ve hizmetlerden uygun fiyatlar ile yararlanabilmek için http://www.havuzcumarket.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
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