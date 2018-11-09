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9 KASIM 2018 CUMA - YIL: 49

'Hayvana şiddet içeren tüm fiillere hapis cezası getirilmelidir'

09 Kasım 2018, Cuma 16:55
Hayvanların Hakları Federasyonu Onursal Başkanı Şebnem Aslan, Hayvanları Koruma Kanunu'ndaki tüm yasal değişikliklerin, düzenlenecek çalıştaylar sonrasında sivil toplum kuruluşlarının görüşleri dikkate alınarak yapılması gerektiğini belirterek, "Hayvana şiddet içeren tüm fiillere hapis cezası getirilmelidir." dedi.

Aslan, hayvan hakları savunucuları ve hayvanseverlerin katılımıyla Beyoğlu'ndaki bir dernekte yaptığı açıklamada, hayvanları ilgilendiren kanunlarda yapılacak değişiklikleri takip etmek ve bu değişikliklere müdahale etmek üzere 7 milyondan fazla hayvansever ve 300'den fazla sivil toplum kuruluşu adına Hayvan Hakları Yasama İzleme Delegasyonu'nu kurdukları söyledi.

Sokağa terk edenlere 10 bin lira para cezası verilmeli

Hayvanları Koruma Kanunu'nun 6. maddesinde yer alan "Sahipsiz hayvanlar kısırlaştırılır, aşılanır, alındığı yere bırakılır." hükmünün "Alındığı yere bırakılır" olan kısmının "belediye barınaklarına götürülür" olarak değiştirileceğini iddia eden Aslan, şöyle devam etti: 

"Hayvanların gerçekten haklarını koruyacak bir yasa için tüm tür hayvanlar aleyhine olan maddeler hiç görüşülememekte. Halbuki insan tahakkümü altında bulunan, pek çok türden milyonlarca hayvan, her gün sistematik işkenceye maruz bırakılmaktadır. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'ndaki tüm yasal değişiklikler, düzenlenecek çalıştaylar sonrası, sivil toplum kuruluşlarının görüşleri dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Türkiye genelinde sayısı yüz binleri bulan sokak hayvanları, toplanarak belediye barınaklarına götürüleceği bahanesi ile kırsala atılacaktır. Bu atılmaların devam etmesi durumunda, hayvanlar döngü halinde açlıkla, hastalıkla, kötü hava koşulları altında üreyecek ve yaşamını yitirecektir."

"Hayvana şiddet içeren tüm fiillere hapis cezası getirilmelidir." diyen Aslan, bakanlığın belediyeler üzerinde yaptırımı olması için gerekli düzenlemelerin hayata geçirilmesi ve sahipli hayvanların sokağa terk edilmelerine karşı caydırıcı olarak 10 bin lira para cezası verilmesi gerektiğini savundu. 

Aslan, "İnternet, petshop ve üretim çiftliklerinden hayvan satışları tamamen yasaklanarak barınak ve sokaklardaki hayvanların yuvalandırılmaları teşvik edilmeli, her türlü hayvan ithalat ve ihracatı yasaklanmalı, illegal yollardan yurda kaçak girişler engellenmelidir." diye konuştu.

AA

Etiketler: Hayvana şiddet
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