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14 NİSAN 2017 CUMA - YIL: 48

Hem suçlu, hem güçlü

14 Nisan 2017, Cuma 00:01
Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş.’ın yanı sıra Takvim Gazetesi Dijital Yayınlar Genel Müdürü Mustafa Yüce ile Sabah’ın Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve İnternet Yayın Sorumlusu Şefik Çalık’ın vekil avukatları, gazetemizin internet sayfasında çıkan “Müfterilerle yargıda hesaplaşıyoruz” başlıklı habere erişimin engellenmesi için İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne başvurdu.

Gazetemizin bu haberde kişi ve kurumları töhmet altında bıraktığını, yalan ve iftira niteliğinde haberler ürettiğini öne süren avukatlar, müvekkil şirket ve şirket çalışanlarına “müfteri” denmek suretiyle açıkça hakaret edildiğini de iddia etti.

3 Nisan tarihinde yapılan başvuru İstanbul 7. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından kabul edildi ve 4 Nisan’da 2017/1304 sayılı karar gereğince http://www.yeniasya.com.tr/gundem/mufterilerle-yargida-hesaplasiyoruz_427820 adresine erişimin engellenmesine karar verildi. 

NELER OLMUŞTU?

Avukat Mustafa Özbek, Yeni Asya Gazetesi hakkında asılsız ve mesnetsiz haberler üreterek ve paylaşımlarda bulunarak toplumda kin ve nefreti körükleyen yayınlar ve sorumluları hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyet dilekçesi vermişti. Yapılan suç duyurusunda etik ve ahlaki hiçbir değeri barındırmayan ve sadece algıya hizmet eden haberlerin sorumluları olan Turkuvaz Haberleşme Ve Yayıncılık A.Ş. Yetkilileri, Mustafa Yüce (Takvim.com.tr Genel Yayın Yönetmeni), Şefik Çalık (Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve İnternet Yayın Sorumlusu), Mehmet Özmen (Yeni Akit Gazetesi Yazarı), Ali İhsan Karahasanoğlu (Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü), Kadir Demirel (Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni), Turgay Güler (Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni), Zafer Polat (Güneş Gazetesi Yazı İşleri Müdürü), Abdullah Aytekin (Medya Gündem Genel Yayın Yönetmeni) ve Twitter kullanıcısı Ömer Turan adlı kişiler yer almıştı.

‘Eleştiri ve haber’ maksadını aşıp Yeni Asya gazetesi için iftira ve yalan haberlere imza atan bu gazeteler hakkında yapılan şikâyetler hakkında henüz bir netice elde edilmiş değil. 

Haber: Mücahit Çakır / mcakir@yeniasya.com.tr

 

Etiketler: mücahit çakır
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