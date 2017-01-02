Hızlı ve Lagsız En iyi Agario PVP

Çıktığı günden beri popülaritesini yitirmeyen agario oyunu halen multiplayer oyunlar içerisinde üstlerdeki sırasını korumaya devam ediyor.

Küçük bir hücre olarak başladığınız oyunda gerek etraftaki yemleri toplayarak ve gerekse geliştireceğiniz stratejilerle diğer oyuncuları yiyerek büyüyüp oyunun galibi oluyorsunuz.

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