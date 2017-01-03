Ürünlerini çevre dostu bir marka olarak üreten Arçelik, kullanıcılarını eşyaları bozulduğu zaman da yalnız bırakmıyor.

Tüm ürünlerini tüketici lehine üreterek yüksek verimi ve müşteri memnuniyetini önemsiyor. Aynı zamanda ürünlerin bozulduğu zaman da yetkili bayiler ile tadilatını sağlıyor. İçerenköy Arçelik servisi bölgede yer alan kullanıcılara ürünleri bozulduğunda yerinde tadilat hizmeti sağlıyor. Günümüz firma anlayışını üst düzey hizmet ile sağlayarak kullanıcıların sorunlarına en uygun çözümü üretiyor.

Teknik servis olarak tüm çalışanları ile birlikte kaliteli ve titiz bir çalışma sunuyor. Tüm Arçelik marka beyaz eşya ürünlerinin tamiratını ve bakımını yapan ekibi ile hizmetlerinde 1 yıllık garanti sağlıyor. Firma kombi ve küçük ev aletleri gibi ürünlerin de tamiratını ve bakımı yapmaktadır.

Göztepe Arçelik Servisi

Göztepe ve çevresine teknik servis hizmeti veren Göztepe Arçelik servisi deneyimli ekibi ile ürünlerinizi yerinde tamir ediyor. Randevu sistemi ile çalışan merkezi arayarak, bozulan ürününüzün modelini belirtip, adres detaylarınızı paylaştığınızda teknik ekip en yakın randevuyu vererek sorununuza çözüm bulur.

Müşterilerine her zaman en uygun fiyatı veren ve gerekirse yedek parça değişikliği yapan firma tadilat sonrası ürünlerinizin ilk gün ki gibi kullanılmasını sağlar. Teknolojiyi yakından takip ederek tamirat malzemelerini buna göre temin eder ve müşteri memnuniyetini üst seviyede tutar. Eğitim programları ile eğitilen ve deneyimli ekibi ile sunduğu hizmet bölgedeki her yere hizmet sağlamaktadır.

Bostancı Arçelik Servisi

Bölgeye tam donanımlı malzemeleri ile hizmet veren Bostancı Arçelik servisi evlerinizde ve iş yerlerinizde bulunan Arçelik marka tüm beyaz eşyalarınızın tamirat, bakım, onarım işlemlerini yapmaktadır. Uzman kadrosu ile cihazınızın problemini bulup en uygun ve uzun süre dayanacak çözümü sağlar. Gerekirse değişen yedek parçaları temin ederek, parça değişimini sağlar.

Yedek parça değişimlerinde ise değişen parça için 1 yıllık garanti kapsamı sunar. Randevu ile çalışan merkeze gerekli bilgileri vererek çağıracağınız ekibimiz güler yüzlü ve deneyimleri ile en kaliteli hizmeti sunmaktadır. Teknik ekibimiz gezici servisi ile en hızlı hizmeti sunmaktadır.