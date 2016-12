İddialı Bir E Ticaret Sitesi Petmamashop.com

Şehmuz Yahya Kamacı Lüleburgaz’ın en önemli veteriner hekimlerinden bir tanesi.

Petmamashop.com markası ile ilinin sınırlarını çoktan aşmış durumda. Türkiye’nin özellikle kaliteli evcil hayvan ürünleri konusunda en iddialı sitesi olan Petmamashop’un tamamen bir ihtiyaçtan doğduğunu söyleyen Kamacı, sektörüne öncülük ediyor ve yol gösteriyor. Bilimsel gelişmeleri yakından takip eden saygın Veteriner hekim ile bu öncü girişimi ve hayvan sağlığı üzerine sohbet ettik. Sohbetimizin kilit noktalarını yazımızda bulabilirsiniz.

Şehmuz Bey onca işinizin arasında bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.

Ben çok teşekkür ederim nazik teklifiniz için.

Petmamashop’tan başlayalım isterseniz öncelikle, Nedir, ne yapar, farklarınız neler bize anlatabilir misiniz kısaca?

Tabi ki. Petmamashop.com piyasada yer alan çok önemli bir ihtiyacı gidermek için doğdu. Yıllardır sürdürdüğüm klinik çalışmalarım sırasında özellikle evcil hayvanlardaki beslenme alışkanlıklarının yanlış olduğunu gördüm. Hayvan severleri en zor durumda bırakan ve dostlarını kaybetmelerine neden olan konulardan en önemlisiydi bu. Açıkçası sektörde endüstriyel ürünleri ucuz diye pazarlamaya çalışan ve bunu bir iş olarak gören acımasız zihniyet beni çok yordu. Bu yüzden yıllardır biriktirdiğimiz tecrübemizi insanlara aktarabilmek için Petmamashop’u kurduk. Ticari kaygıların çok daha ötesinde yaşamsal bir ihtiyaç beslenmek. Bunu da doğru kaynaklar ile müşterilerimize sunmayı kendimize amaç edindik.

Mama konusunda Türkiye’deki en iddialı site olduğunuz konuşuluyor. Bunun nedeni sizce nedir?

Biz işimizin her alanında canlı sağlığına önem veriyoruz. Mağazamızda kalitesiz ve besin değeri düşük ürünleri bulundurmuyoruz. Çalıştığımız şirketleri özenle seçiyoruz. Türkiye’de yeni bilinen bir iş olsa da mama sektörü yaklaşık 100 yıllık bir sektör. Her geçen gün gelişiyor. Burada açık mama, market maması olarak satılan ürünlerin birçok ülkede satışı dahi yasak. Türkiye piyasasının bu durumu yüzünden en çok sıkıntıyı çekenlerse hayvan severler. Petmamashop’a dahil ettiğimiz her markanın verileri, beslenme modülleri, analizleri detaylı olarak inceleniyor. Bunun yanında öncülük ettiğimiz GDO içermeyen, tahılsız ürün seçeneklerimiz ile büyüsek bile butikliğimizi kaybetmiyoruz. En büyük farkımız bu.

Rakiplerinizin özellikle marketlerde sürekli düşük fiyat politikaları uygulamaları sizi zora sokuyor mu? Sonuçta butik bir iş yapıyorsunuz ve sattığınız markalar piyasaya göre biraz pahallı ?

Kesinlikle bu konuya katılmıyorum. Kaliteli protein içerikli bir kedi maması ile 50-60 gramda doyan evcil kediler, market mamalarından 200 gramdan fazla tüketiyor. Aslında ürünler arasında fiyat performans farkı çok yüksek. Bu algı tamamen büyük marketlerin ve bazı markaların tüketiciler üzerinde oynadığı bir oyundan ibaret. Zehri ucuzlattığınız zaman zehir olmaktan çıkmıyor maalesef. Petmamashop uzmanlığı kanıtlanmış ve birinci sınıf beslenme modülleri ile canlıların yaşamlarını değiştiren ürünleri yelpazesine katıyor. Açıkçası rakiplerimizi bu anlamda rakip olarak görmediğimizi de rahatlıkla söyleyebilirim. Biz hayvan severleri dostları ile uzun ve sağlıklı bir ömür yaşayabilmeleri için yönlendiren bir şirketiz.

Türkiye’de mama pazarının geleceğini nasıl görüyorsunuz?

Açıkçası ben bu ülkede güzel şeylerin de olduğunu düşünüyorum. Petmamashop da bunlardan bir tanesi. İnsanlar bu konuda bilinçlenmeye başladılar. Kendi yaşamları ve evcil dostlarının hayatlarını çok daha fazla ciddiye alıyorlar. Özellikle bugünün gençleri her geçen gün daha da bilinçleniyor beslenme teknikleri konusunda ve evcil dostlarını buna göre besliyorlar. Hani bir laf vardır ya ucuza para verecek kadar zengin değilim diye. İnsanlar buna idrak ettikçe mama sektörün çok daha elitleşecek, kalite standartları yükselecektir. Bugün Petmamashop’un attığı bu adımın yarın çok daha büyük hedeflere ulaşacağına inanıyorum. Yaşam değerlidir. Özellikle son zamanlarda bunu çok daha rahat anlayabiliyoruz.

Peki Türkiye’de yerli üretim konusunda neler düşünüyorsunuz evcil hayvan ürünleri konusunda?

Aslında bu tarz piyasaları az çok bilenler şunu fark eder ki mama işi aynı zamanda ülkelerin bayrakları gibidir. Biz bu konuda maalesef dışa bağımlıyız şu an. Bu da Türkiye’de üretilen ürünlerin dünya çapındaki rakiplerinin çok gerisinde olmasından kaynaklanıyor. Devletin bu konuda arge ve üretim destekleri vermesi halinde çok değil 10 yıl içinde bu işin know how’ını geliştirilebileceğini düşünüyorum. Türkiye’den köpek maması üreten dünya markası neden çıkmasın?. İsveç’in Bozitası, Kanada’nın Acana’sı var. Açıkçası çok isterim Petmamashop’da kaliteli ve Türkiye üretimi bir ürüne yer vermeyi. Her iş yaşamak zorunda, biz öğrenen ve kendini geliştiren bir yapı kurduk. Yeni ürünler eklerken evcil dostlarımızın tüm ihtiyaçlarını düşünüyor buna göre planlamamızı yapıyoruz. Elbette yeni ürün gamlarımız ve çeşitlerimiz yakın zamanda sitemize eklenecek. Bilinçli ve bilinçlenmek isteyen hayvan severler için bir kütüphane gibi Petmamashop. Bu misyonumuzu da açıkçası sürdürmek ilk amacımız. Bu çerçevede bizim gibi öğrenmeye aç tüm insanlarla beraber daha iyi yaşamak için çabamız sürecek.