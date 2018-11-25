İran'ın batısındaki Kermanşah eyaletinde 6,4 büyüklüğünde deprem gözlemlendi.

İran'da şiddetli deprem: Yaralı sayısı 413'e yükseldi! Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada, merkezi Kermanşah eyaletine bağlı Serpol Zehab kırsalında 6,4 büyüklüğünde deprem gözlemlendiği belirtildi. Yerel saatle 20.07'de kaydedilen depremin, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Yetkili makamlardan şu ana kadar ölen ya da yaralanan kişi sayısına ilişkin açıklama yapılmadı. *** 210 kişi yaralandı İran'ın Kermanşah Eyalet Valisi Huşeng Bazvend, Kermanşah eyaletinde gözlemlenen 6,4 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 210 kişinin yaralandığını belirtti. Tasnim Haber Ajansı'na göre, Bazvend, şu ana kadar sağlık merkezlerine başvuran yaralı sayısının 210 olduğunu duyurdu. Bazvend, can kaybına dair henüz bilgiye sahip olmadıklarını, bölgede arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Depremden hasar gören binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yaralıların Serpol Zehab, Gilanigarb ve Kasrı Şirin kırsalından olduğu öğrenildi. Komşu Irak'ın bazı kentlerinde hissedilen ve kısa süre paniğe neden olan depremde şu ana kadar herhangi bir hasar meydana gelmediği belirtiliyor. Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada, merkezi Kermanşah eyaletine bağlı Serpol Zehab kırsalında yerin 7 kilometre derinliğinde, yerel saatle 20.07'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklanmıştı. AA

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