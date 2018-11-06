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6 KASIM 2018 SALI - YIL: 49

'İslam geleneğinde siyasetin temeli ahlaktır'

06 Kasım 2018, Salı 16:50
Malezya Teknik Üniversitesi (UTM) İslam, Bilim ve Medeniyet Araştırmaları Merkezi (CASIS) Direktörü Doç. Dr. Khalif Muammar, "Siyasetin temeli ahlaktır. Yoksa siyaset, ahlakın temeli değildir. Dolayısıyla siyasete yön veren de ahlaktır. Bunun için siyasetle ahlakın iç içe geçmesi gerekiyor." dedi.

Muammar, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda "Helenistik Felsefe ve İslam Geleneğindeki Etik ve Siyaset Arasındaki Ortak Yaşam" konulu konferans verdi.

Helenistik felsefe ve İslam geleneğindeki ortak kavramlara değinen Muammar, "Siyasetin temeli ahlaktır. Yoksa siyaset, ahlakın temeli değildir. Dolayısıyla siyasete yön veren de ahlaktır. Bunun için siyasetle ahlakın iç içe geçmesi gerekiyor. Yani öyle bir siyaset yapılmalı ki içinde ahlak olsun. Öte yandan felsefi ahlak insan davranışının idamesi için yeterli mi, yoksa buna dini bir boyut eklenmeli mi konusu da önem arz ediyor." diye konuştu.

"Ortak noktalardan biri ahlaktır"

Muammar, Helenistik felsefe ile İslam felsefesi arasında ortak noktalar olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Bu ortak noktalarından biri ahlaktır. Hem Helenistik gelenekte hem İslam geleneğinde siyasetin temeli ahlaktır. Platon'un 'erdemsiz bir siyaset düşünülemez' sözü buna bir örnektir. İkinci bir husus ise erdemli bir hayattır. Erdemli hayat insanın mutluluğa ulaşması için gereklidir. Her iki gelenekte de mutluluğa giden yol erdemli bir hayat sürdürmekten geçer. Erdemlilikten anlaşılan da insanlarla ilişkiler, saygı, hayatı korumak bunlardan birkaçıdır. Bir diğer ortak nokta ise liderlik tanımıdır. Yani her iki gelenekte de liderlerin şu özelliklere sahip olması gerekir şeklinde bir tanımlama vardır. Mesela Helenistik döneme baktığımızda 4 ana erdem var. Bunlar bir liderde kesinlikle olmalıdır. Adalet, hikmet, kendisini koruma yani orta yolu seçme ve cesarettir. Çünkü adaletli olması için bilgiye, bilginin pratik hayatta uygulanabilmesi için hikmete ihtiyaç vardır. Toplumu düzenli bir hayata götürmesi için de kendi içinde orta yolu olmadır. Akli yönden kararlar verebilmesi için de cesaretli olması gerekir."

"İslam geleneğinde ise ahiret yani bu dünyanın ötesindeki mutluluğun esas olduğu ilkesi vardır"

Siyasetin hedeften ziyade bir araç olduğunu dile getiren Muammar, her iki gelenekte de hedefin mutluluk olduğunu, bunun da ancak erdemle mümkün olabileceğini anlattı.

Muammar, "Erdeme de eğitim olmadan ulaşmak mümkün değildir. Eğitim her iki gelenekte de merkezde olan bir unsurdur. Burada eğitimden maksat da iyi vatandaş yetiştirmektir. Helenistik felsefede mutluluk bu dünyayla sınırlıdır. Bu yüzden iyi vatandaş kavramının ötesine gidemiyoruz. İslam geleneğinde ise ahiret yani bu dünyanın ötesindeki mutluluğun esas olduğu ilkesi vardır." değerlendirmesinde bulundu. 

AA

Etiketler: Helenistik, İslamiyet, siyaset, ahlak
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