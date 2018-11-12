İsrail ordusu Gazze sınırına tank sevkiyatı yaptı

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bu akşamdan itibaren artan gerginlik sebebiyle bölgedeki birliklerine tank sevkiyatı yaptı.

İsrail'in diğer bölgelerinden gönderilen tanklar, tırlarla sınırdaki birliklere doğru taşınmaya başlandı. Akşam saatlerinden itibaren devam eden sevkiyatta çok sayıda tank Gazze sınırına gönderildi. 70'ten fazla hedef vuruldu Öte yandan İsrail ordusu, Gazze'den atılan roketlerin ardından düzenlenen saldırılarda, şu ana kadar Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve İslami Cihad'a ait 70'ten fazla hedefin vurulduğunu açıkladı. İsrail ordusu ayrıca bölgeye iki adet Demir Kubbe isimli hava savunma sisteminin daha gönderileceğini duyurdu. AA

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