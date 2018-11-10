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10 KASIM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

İstanbul merkezli 3 ilde terör operasyonu

10 Kasım 2018, Cumartesi 10:30
İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün kırsal kadroları ile iş birliği içerisinde olduğu, güvenlik güçlerine yönelik bombalı/silahlı eylem yapma ve bazı kişileri terör örgütünün kırsal kadrolarına aktarma hazırlığında bulunduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, İstanbul'un Bakırköy, Başakşehir ilçeleri ile Tekirdağ ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 9 zanlı yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, 7,65 mm çaplı tabanca, 43 fişek, kurusıkı tabanca, çok sayıda örgütsel doküman, dergi, kitap ve şüphelilere ait dijital materyal ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA

Etiketler: İstanbul, terör operasyonu
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