İsviçre son dakikalarda attığı golle Sırbistan'ı mağlup etti

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında Sırbistan-İsviçre ile karşılaştı. Maçın ilk dakikalarında bulduğu golle 1-0 öne geçen Sırplar, rakibinin Kosova asıllı oyuncuları Granit Xhaka ve Xherdan Shaqiri'nin golleriyle 2- 1 mağlup oldu.

Çift başlı kartal sevinci dikkat çekti

Bu sonuçla şampiyonada ilk kez geriye düşen bir takım maçı çevirerek kazanmış oldu. Takımlarına galibiyeti getiren golleri atan Kosova asıllı her iki oyuncunun da çift başlı kartal sevinci dikkat çekti.

Maçı 2-1 kazanan İsviçre, puanını 4'e çıkarıp Brezilya ile puanını eşitleyerek son maçlar öncesinde büyük bir avantaj yakaladı. Sırbistan ise 3 puanda kaldı. İsviçre son maçta Kosta Rika ile Sırbistan ise Brezilya ile karşılaşacak.

Futbol yorumcuları iyi bir takım görüntüsü veren iki ekibin günün en çekişmeli maçlarından birini oynayacağı tahmininde bulunmuştu.