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22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

Kariyer sahibi olmak için İngilizce şartı

22 Aralık 2016, Perşembe 11:34
Başarılı bir eğitim sürecinden geçmek ve bu başarılı eğitim sonunda gerçek anlamda İngilizceyi tüm teferruatlarıyla öğrenmek için kesinlikle eğitim sürecinde aksamalara mahal vermemeniz gerekiyor.

Günümüz iş dünyasında İngilizcenin öneminden söz ederken büyük bir yer ayırtmak gerekiyor. Her alanda, her sektörde ve her kategoride İngilizce bilenler daha fazla tercih ediliyorlar. Özellikle de teknolojinin gelişmesiyle birlikte dünyaya açılan şirketler, daha büyük pazarlara sahip olmak ve üretimlerini veya ürünlerini farklı ülkelere yaymak için çalıştırdıkları personellerinden İngilizce bilmelerini şart koşuyorlar. Havacılık, tekstil, hediyelik eşya, turizm ve daha aklınıza gelebilecek ne kadar sektör varsa, personel seçiminde bulunurken İngilizce bilen personelleri daha ön sırada tutmaktadırlar ve tercihlerini de bunlardan yana yapmaktadırlar. Tüm bunları söylerken İngilizce bilmenin önemini daha iyi anladığınızı düşünüyorum.

Özellikle de iş hayatına yeni atılacakların kesinlikle bu konuya dikkat etmeleri gerektiği noktasında uyarıda bulunmanın da önemli bir diğer konu olduğunu vurgulamak gerekiyor. Peki, İngilizce öğrenmek için ne gibi yöntemler kullanılabilir, hangi yöntemle daha kısa sürede dili öğrenmek mümkün hale gelir? Daha önceki makalelerimizde, Türkiye’deki dil okullarının sayısından az da olsa söz etmiştik. Bir rakam vermediysek de sayılarının bir hayli fazla olduğunu söylemiştik. Bir de İngiltere dil okulları konusunda bazı bilgilere yer vermiştik. Konuya vakıf olmayanlar için yeni bir tekrar yapmak ve bu okullar hakkında bilgi vermek için sitemizi yeniden güncelleyerek ziyaretlerine sunmaya karar verdik. Bu şekilde bir eğitim arayışı içinde olanlar için pratik İngilizce öğrenmenin kolaylıkları hakkında paylaşım yapmaya devam edeceğiz. Ancak şimdilik dilerseniz dil okulları konusuna geri dönüş yapalım.

İngiltere dil okulları neden önemlidir?

Daha önceki yazılarımızda, İngiltere’nin resmi dilinin İngilizce olduğunu ve sosyal hayatta en çok kullanılan dilin de bu olduğunu vurgulamıştık. Dünyanın pek çok noktasından bu ülkeye gelerek eğitim almak isteyenlerin sayısının da bir hayli fazla olduğundan söz ettiğimizi hatırlıyorum. Bunun nedenleri başta da dediğimiz gibi ülkenin resmi dilinin İngilizce olmasıdır. Sosyal hayatta kullanılan dil olması ve eğitim kurumlarında görev yapan eğitimcilerin başarılı kadrolardan oluşması, bu okulları daha cazip hale getiriyor.

Yani söz konusu İngiltere dil okulları tercih edilmesi için önemli nedenlere sahip alanlardır demek yerinde olacaktır. Tabi ki her okul başarılıdır ya da her okuldan istediğinizi alabilirsiniz diye bir kuralın olmadığını da hatırlatmakta fayda vardır. Yani her ne kadar bu ülkede eğitim alacak olsanız da seçimlerinizde bir hayli dikkatli davranmanız gerektiğinin altını çizmek istiyoruz. Araştırma yaparken fiyatları konusunda, eğitimdeki başarıları konusunda ve diğer detaylar hakkında kapsamlı bilgi elde etmeniz ve bu şekilde tercihte bulunmanız çok önemlidir. Söz konusu harcadığınız paranın değer etmesi için bunu yapmanız, hem sağlıklı sonuçlara ulaşmanız açısından hem de paranızın boşa gitmemesi açısından önemli bir konudur demek gerekiyor.

Başarılı bir eğitim sürecinden geçmek ve bu başarılı eğitim sonunda gerçek anlamda İngilizceyi tüm teferruatlarıyla öğrenmek için kesinlikle eğitim sürecinde aksamalara mahal vermemeniz gerekiyor. Bu kural, dünyanın her yerinde ve her eğitim konusunda geçerlidir. Bir de paralı eğitim tiplerinden olan dil eğitiminde, zamanlamanın da çok önemli olduğunu söylemek gerekiyor. Dönemsel olarak düzenlenen kampanyaları takip ettiğinizde gerek İngiltere dil okulları gerekse de diğer okulların indirimli fiyatlarından yararlanabilir, böylelikle eğitim için cep yakmayacak rakamlarla işinizi tamamlayabilirsiniz. Tüm bunlar hakkında en detaylı bilgilere yer verdiğimiz sitemizi incelerseniz, aradığınızın en iyisine ulaşabilir, kolaylıkla tercihinizi yaparak eğitim için ilk adımı atabilirsiniz.

Kaynak: http://alternatifecs.com/ingiltere-dil-okullari/

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