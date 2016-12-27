Kızların Kına Geceleri

Unutulmaz anların yaşandığı hem duygusallığın ağır bastığı hem de eğlencenin ağır bastığı bu özel gece her genç kızın hayalini kurduğu düğünün bir paçasıdır.

Bu sebeple her şeyin istedikleri gibi olmasını ve eksik bulunmamasını isterler. Daha çok kızlar için organize edilen bu gece de gelinin güzelce eğlenmesi sağlanır. Ardından duygusal olarak herkesi üzen o kına türküsü eşliğinde geleneksel adetler içerisinde yer alan kına yakılır. Bu süreç içerisinde tüm bu planlamanın profesyonel olarak yapıldığı kına gecesi organizasyonuiçin son zamanlarda bu görevi üstlenen şirketler çoğalmıştır. Hayalleri gerçeğe çeviren çalışmalarıyla bu özel gecenin unutulmaz anlarını gelinin istekleri doğrultusunda organize ederek farklı konseptleri de bireylerle buluşturmaktadırlar.

Kına gecesi organizasyonçalışmalarında bu özel kuruluşlar gelinin ve istek üzerine gelinin arkadaşlarının giyeceği bindallılar yer alır. Oldukça popüler olan ilginç dans koreografileriyle gelinin arkadaşlarının ya da gelininde içinde yer aldığı arkadaşlarının giriş oyunları da organizasyon çalışmaları içerisinde yer almaktadır. Kına gecesinin yapılacağı yerin süslemesi ve düzenlenmesi konusunda, tercih edilen renklerin ve çiçeklerin yerleştirilmesinde, misafirlere ikram edilecek olan yiyecek ve içeceklerin sunumunda yine tercih edilen organizasyon şirketi görev alacaktır. Bu şirket güler yüzlü ve çalışkan ekibiyle gelin ve damadın istekleri ve beklentileri doğrultusunda her şeyi en olur şekilde sunmayı amaç edinmektedir.

Alanında Uzman Firma

Eskiye oranla günümüzde kına ve düğün organizasyonuyla ilgilenen firma sayısı artmıştır. Önceden böyle bir organizasyona gerek duyulmazken şimdiler de gelinler için her türlü istekler yerine getirilmeye çalışılmaktadır. Bu organizasyon çalışmalarında oldukça başarılı konseptlere imza atan Erol Yıldırım ve çalışma arkadaşları isimlerini duyurmuşlardır. Yaptıkları çalışmalarda genellikle gelinin hayalindeki kına gecesini hayata geçirmeye çalışmaktadırlar. Kınanın bizim kültürümüzdeki yeri oldukça farklı olduğu gibi Hint kınasına olan ilginin de fazla olması sebebiyle istek doğrultusunda Hint kınası desenleriyle gelin ve yakınlarına kına işlemleri de uygulanmaktadır. http://kinaorganizasyon.com.tr/kina-gecesi/kina/fiyat önerisi almak için kullanılabilir. Bu firma tarafından sunulan hizmetler site üzerinden incelenerek firmayla kolay bir şekilde iletişime geçebilme sağlanabilir.