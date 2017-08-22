Malezya'da Risale-i Nur'la karşılaştı

Ekonomist yazar İzzet Akyol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Malezya'ya yaptığı bir seyahatte Risale-i Nur eserleriyle karşılaştığını duyurdu. Akyol, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Malezya'da bir mağazanın kitap bölümünü gezerken, Said Nursi'nin iki eserinin İngilizce tercümesi ile karşılaştığını yazdı. Risale-i Nur eserlerinin İngilizce tercümesi dışında Türkiye'den başka kitap bulunmadığını aktaran Akyol, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Merak edip İslâmî kitaplar bölümüne baktım. Türkiye'den yalnızca Said Nursi'nin 2 eserinin İngilızce tercümesi var. Başka kitap yok." ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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