Meteoroloji Ankaralıları uyardı: ''Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara’da saat 14.00 ile 20.00 arası kuvvetli sağanak, gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı beklendiğini belirterek vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Açıklama şöyle: "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Ankara’da yerel olarak kuvvetli (21-50kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." DHA

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