Metin2 Pvp Serverler Listhmos Kalesi

Işınlayıcı yüzüğünü kullandığınız zaman direk olarak metin2 pvp serverler de olsun orijinal oyunda olsun kalenin içerisine ışınlanıyordunuz tabi bu durumdan gelen şikayetler nedeni ile artık oyuncular metin2 pvp serverler de farklı yerler olabilir ancak en çok tercih edilen şeytan kulesine taşınacak . Çünkü kale savaşları çok şiddetli geçtiği için oyuncu ışınlandığı noktada pek sağlam bir yerde olmayacak ve bu durumda ışınlanması boş yere yapmış olacak . Bu gibi durumlardan dolayı metin2 pvp serverleri tercih edebilirsiniz hem ışınlanma yüzüğü veya nesneleri kolayca elde edilebileceğinden dolayı boş yere harcansa da pek etkilemez .

Wslik Pvp Serverler de Kale Savaşları

Kale savaşları wslik pvp serverler de çok sevilen ancak düşük seviye kişiler için pek de sevildiği söylenemeyecek bir savaştır .Oldukça şiddetli geçtiği için ve genellikle +300 olarak kullanıcının katıldığı bir savaştır . Kaleler işgal edilebilir ki kaleler işgal edildiği zaman vergi toplama hakkına sahip olacaklardır ki bu da sürekli bir gelir anlamına gelmektedir .Ancak kale çeşitleri vardır .Eğer guildler yani loncalar küçük kaleyi işgal ediyorsa merkezler ,feribotlar ve tünellerdeki yapılan ticaretten vergi alacaklardır ki hiç de önemsenmeyecek kadar az bir vergi değildir .Ayrıca vergi oranı da ayarlanabilir .Büyük kaleler ise tüm vergileri ayarlayabilir ve toplayabilir .Bu sayede vergileri ayarlayarak ödülüne ulaşır .

Mt2 Vergi Oranını Ayarlamak

Öncelikle kale savaşları her zaman olmaz genellikle her Cuma günü olur ve kale savaşı kazanıldığı zaman 1 haftada işgal edilmesi gerekir ki mt2 olursa değişiklik gösterebilir .Ayrıca her Cumartesi günü ise lonca gider ve vergi oranını ayarlar ayrıca da vergileri toplar . Kaleye girmek için bir alan belirlenir ve oradan kaleye giriş sağlanır .Aynı şekilde kale saldırı alacağı zamanda saldırı yapılacak yer savunma yapılacak alanlar sınırlandırılmıştır aksi halde kimse zaten kaleyi işgal edemezdi .Genellikle lonca üyesinden bir kişide saldırı esnasında üzerinde job kıyafeti varsa saldırı gerçekleştirilemez bu gibi detaylar ile kale savaşlarının şiddeti oldukça artıyor ve her zaman olmadığı için önem kazanıyor .