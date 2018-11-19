Mevlid Kandili programımıza davetlisiniz

Yeni Asya Gazetesi Güneşli Tesislerinde gerçekleştirilecek olan Mevlid Kandili özel programına davetlisiniz.
Mevlid-i Şerifinizi tebrik eder, alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimizin (asm) şefaatine nail olmanızı yüce Allah'tan niyaz ederiz.
Kur'an-ı Hakim'in hakikatli ve nurlu bir tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin yapıldığı; tebrikleşme, musafaha, dua ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle manevi atmosferin ve uhuvvetin kalben ve ruhen hissedildiği bu mübarek geceyi şahs-ı manevi ile ihya edebilmek için tüm kardeşlerimizi Yeni Asya Gazetesi'nde yapılacak Umumi Mevlid Programımıza bekliyoruz.
Bediüzzaman'ın enfes tarifleriyle Hz. Muhammed Aleyhissalatu Vesselam
Mevlid Kandili Programımız;
17:50-20:00: İftar/yemek
20:00-20:30: Yatsı namazı
20:30-21:10: 1. Ders
21:10-21:30: Çay ikramı
21:30-22:00: 2. Ders
22:00-22:30: Hatim duası ve tebrikleşme
NOT: 19:00-20:00 arasında Yenibosna Koçtaş'tan servislerimiz olacaktır.
Yeni Asya Gazetesi Güneşli Tesisleri