Mevlid Kandili programımıza davetlisiniz

Yeni Asya Gazetesi Güneşli Tesislerinde gerçekleştirilecek olan Mevlid Kandili özel programına davetlisiniz.

Mevlid-i Şerifinizi tebrik eder, alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimizin (asm) şefaatine nail olmanızı yüce Allah'tan niyaz ederiz. Kur'an-ı Hakim'in hakikatli ve nurlu bir tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin yapıldığı; tebrikleşme, musafaha, dua ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle manevi atmosferin ve uhuvvetin kalben ve ruhen hissedildiği bu mübarek geceyi şahs-ı manevi ile ihya edebilmek için tüm kardeşlerimizi Yeni Asya Gazetesi'nde yapılacak Umumi Mevlid Programımıza bekliyoruz. Bediüzzaman'ın enfes tarifleriyle Hz. Muhammed Aleyhissalatu Vesselam Mevlid Kandili Programımız; 17:50-20:00: İftar/yemek 20:00-20:30: Yatsı namazı 20:30-21:10: 1. Ders 21:10-21:30: Çay ikramı 21:30-22:00: 2. Ders 22:00-22:30: Hatim duası ve tebrikleşme NOT: 19:00-20:00 arasında Yenibosna Koçtaş'tan servislerimiz olacaktır. Yeni Asya Gazetesi Güneşli Tesisleri

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