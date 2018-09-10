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11 EYLÜL 2018 SALI - YIL: 49

Milli takım, İsveç'i son dakika golüyle yendi

10 Eylül 2018, Pazartesi 23:51
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta deplasmanda İsveç'i 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 yendi.

14. dakikada Oğuzhan Özyakup'un yaklaşık 30 metre mesafeden sert şutunda top kaleci Olsen'in üzerine gitti. 

29. dakikada İsveç'te Berg, kaleci Sinan Bolat'la karşı karşıya kaldı. Berg'in vuruşunda, Sinan yere yatarak topu kurtardı.

34. dakikada İsveç öne geçti. Sebastian Larsson'un ceza sahasına gönderdiği topla sol tarafta buluşan Augustinsson'un kafayla altıpasın önüne çıkarttığı topa Thelin'in kafa vuruşunda, kaleci Sinan Bolat'ın müdahale ettiği meşin yuvarlak direkten döndü. Direkten dönen topu takip eden Thelin, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0 

43. dakikada Albin Ekdal'ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Berg, kaleci Sinan Bolat'la karşı karşıya kaldı. Berg'in vuruşunda, top üstten auta gitti. 

45+3. dakikada Jimmy Durmaz'ın ceza sahası sağ çaprazından çektiği sert şutta top direğin dibinden auta çıktı. 

Karşılaşmanın ilk yarısı İsveç'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. 

49'uncu dakikada İsveç farkı 2'ye çıkarttı. Zeki'den kaptığı top sonrası hareketlenen Claesson'un uzak mesafeden yaptığı vuruş ağlara gitti:2-0. 51'inci dakikada Mehmet Topal'ın pasıyla ceza sahası çaprazında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun yerden sert şutu ağlara gitti:2-1.

53'üncü dakikada Mehmet'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Cenk'in vuruşunda İsveç savunmasına çarpan top kornere gitti.

70'inci dakikada sol kanattan gelişen Türkiye atağında Ömer Bayram'ın içeri ortasında Cenk Tosun'un kafası kaleci Olsen'den döndü.

72'inci dakikada Claesson'un kullandığı köşe vuruşunda Lustig'in kafa vuruşu Sinan'da kaldı.

76'ıncı dakikada Thelin ile yaptığı duvar pası sonrası topla buluşan Berg'in ceza sahası dışından sol ayağıyla yaptığı vuruş az farkla auta gitti. 

88'inci dakikada ceza sahası dışında duvar pasını Emre'den alan Cenk tosun içeri doğru tekrar pasını Emre bıraktı. Emre topu alır almaz şutu ve top ağlarda: 2-2

90+1'inci dakikada sol kanattan gelişen Türkiye atağında Serdar Gürler ortaladı. Ceza sahası içerisinde Emre Akbaba'nın kafa vuruşu ağlara gitti:2-3.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Türkiye deplasmanda İsveç'i 3-2 mağlup etti.

Etiketler: Türkiye, İsveç, futbol
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