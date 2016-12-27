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28 ARALIK 2016 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Motorlu Projeksiyon Perdesi Modelleri

27 Aralık 2016, Salı 12:25

Projeksiyon nedir?

Projeksiyon geometri de kullanılan ve haritacılıkta kullanılan bir kavramdır. Haritacılıkta kullanılan projeksiyon kavramı yüzey şekillerinin düz bir kağıda aktarılmasını ifade etmektedir. Buradan hareketle projeksiyon cihazları geliştirilmiş ve bir çok alanda kullanılmaya başlanmıştır. Projeksiyon cihazlarının çalışma sistemi resimlerin büyültülerek perde üzerinde ki görünümü ile oluşmaktadır.

Bir cihazın projeksiyon makinası olabilmesi açısından ışık kaynağı, yansıtıcı ve toplayıcı konkav ayna, reflektör ve odaklayıcı mercekler ve yansıtıcı ayna araçlarını içeriyor olmalıdır. Bir projeksiyonperdesi.pro üzerinden projeksiyon cihazı almak için elbette bu özelliklerin bilinmesi şartı aranmamaktadır. Genel itibari ile projeksiyon makinalarının çalışma düzeni böyle oluşmaktadır.

Projeksiyon cihazı satın alırken nelere dikkat edilmelidir?

• Işık gücü ve parlaklık

• Çözünürlük

Kontrast oranı olmaktadır. Bu özellikleri tam anlamıyla sağlamayan projeksiyon cihazları projeksiyon perdesi ne kadar kaliteli olsa bile istenilen görüntüyü sağlamada yetersiz kalmaktadır. Satın alınan projeksiyon makinalarının projeksiyonperdesi.pro a danışılarak alınması özelliklerinin iyi bilinmesi kaliteli görüntü almak için sorgulanması gerekli görülmektedir.

Projeksiyon perdesi ve modelleri nelerdir?

İlk zamanlar projeksiyon perdesi adına şuanda da sektörde hala bulunabilen storlu perdeler yer almakta idi. Projeksiyon cihazlarının geliştirildiği gibi projeksiyon perdeleri de sürekli geliştirilerek piyasaya sürülmüş ve satışa sunulmuştur. Hala da geliştirmeler devam etmektedir. Projeksiyon perdesi modelleri şöyledir:

Storlu projeksiyon perdesi:

Manuel kullanım sunan perdenin el yardımı ile indirilmesini ve geri yerine kaldırılmasını ifade etmektedir.

Motorlu projeksiyon perdesi:

Bir motorlu projeksiyon perdesinde uzaktan kumanda aracı ile perdenin indirilip kaldırılması imkanı verilmektedir.

Gümüş projeksiyon perdesi:

3D görüntü kalitesine sahip olmaktadır. Manuel kullanımı olduğu gibi motorlu gümüş projeksiyon perdeleri de bulunmaktadır. Projeksiyon perdesi modelleri arasında görüntü kalitesinin en yüksek oran da yansıtıldığı perde olmaktadır. Görüntü kalitesinden gümüş projeksiyon perdesi üzerinde daha çok bahsetmek perdenin de fiyatını doğrudan belirleyen bir unsur olmaktadır. Bu projeksiyon perdesini satın almak isteyenler bir miktar ücreti gözden çıkarmalıdırlar. Markaya göre fiyat değişikliklerinin yaşanması da olağandır.

Tranaparan projeksiyon perdesi:

Resmi yada özel kuruluşlarda sunumlarda çoğu zaman kullanılan görüntünün perdenin arkasından gelmesi perdeyi daha özel ve şık tasarımlı sunmaktadır. Perde gizlenir ve bir projeksiyon perdesinde çok büyük ekran plazma gibi bir görüntü verilmeye çalışılmaktadır.

Ayaklı projeksiyon perdesi:

Adı üzerinde taşınabilmeyi öngörmektedir. Kullanılacak alana göre çapları belirlenmektedir.

Genel olarak projeksiyon perdeleri içerisinde motorlu projeksiyon perdeleri evlerde de kullanılmasıyla tercih konusu olmaktadır. Motorlu projeksiyon perdesi fiyatları farklı farklı değeler de satışa sunulmaktadır. Farklılıkların hangi markadan alındığı önem konusu olmaktadır. Bütçeyi çok sarsmayacak şekilde motorlu projeksiyon perdesi fiyatlarına rastlanılabilir.

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