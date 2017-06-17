Antalya'da Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) maratonunda Fen Bilimleri sınavına son anda gelen öğrenci, bina önünde bulunanların ısrarıyla salona alındı.

Görevlilere "Ne olur al" diye seslenenlerden biri heyecanlanarak gözyaşı döktü. Saat 10.00'da başlayan LYS Fen Bilimleri sınavı için adaylar sabahın erken saatlerinden itibaren okullarda olmaya başladı. Kimi adaylar üzerlerindeki takı vb. çıkarırken, sınav salonlarına koşan adaylar da oldu. Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde saat 09.45'te görevliler kapıları kapatmaya başladığı anda bir öğrenci okula girmeye çalıştı. Görevlilerin almak istemediği öğrenci için kapıda bekleyen aileler ısrar etti. Aileler, kapıya yönelerek "Ne olur al, henüz saniye dolmadı" diyerek öğrencinin içeri alınmasını istedi. Saate bakan görevliler son anda gelen öğrenciyi de içeri aldı. Öğrencinin durumunu gören bazı kişiler heyecanlanarak gözyaşı döktü. Öğrencinin alınmasıyla bina önünde bulunanlar alkışlarla görevlilere teşekkür etti. Saat 09.45'ten sonra polisler, okulun önünde bekleyenleri gürültü çıkardıkları gerekçesiyle uzaklaştırdı. Bazı aileler yanlarında getirdikleri kilimlerin üstünde otururken, bazıları da yanlarında getirdikleri Kuran-ı Kerim'i okudu. DHA

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