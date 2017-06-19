Nihayet tüm helikopterlerde olacak

Milli Savunma Bakanı Işık "Harita Genel Komutanlığımızın işlediği bütün yükseltileri, elektrik hatlarını tablet bilgisayarlara aktaracağız. En geç üç ay içinde tüm helikopterlerimizde pasif helikopter engel tanıma sistemi hazır olacak" dedi.

Şırnak'ta 13 askerin şehit olduğu helikopter kazasının ardından gündeme gelen helikopter için engel tanıma sistemlerine yönelik soru üzerine Işık, önceki hafta yaptıkları toplantıda konuyla ilgili acil ve kısa vadeli bir çözüm ürettiklerini belirtti. Bakan Işık, şöyle konuştu:

"Harita Genel Komutanlığımızın işlediği bütün yükseltileri, maniaları, elektrik hatlarını tablet bilgisayarlara aktaracağız ve bunu portatif olarak, GPS de takıp helikopterlere hemen vereceğiz. Bunu önümüzdeki en geç üç ay içinde tamamlamayı hedefliyoruz. En geç üç ay içinde tüm helikopterlerimizde pasif helikopter engel tanıma sistemi hazır olacak. Diğer yandan da bunu helikopterin kendi ekranına aktaracak çalışmayı da başlattık. Onu da ASELSAN, daha önceden zaten tecrübesi var. Bu noktada bir de bir kanun değişikliği yapmayı hedefliyoruz. Yükselti yapan her kurum bunu Harita Genel Komutanlığına belli süre içerisinde bildirmek zorunda olacak. Harita Genel Komutanlığı da bildirilen her yükseltiyi hemen kendi sistemine işleyecek ve bunları helikopterlere hemen aktaracak. Bu pasif sistemin yanında bir de aktif sistemlerde de çalışmaları derinleştirme kararı aldık."