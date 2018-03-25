Panelimizde buluşalım

Gazetemiz, Risale-i Nur Enstitüsü, Köprü dergisi ve Yeni Asya Vakfının ortaklaşa düzenledikleri 'Hürriyet ve Demokrasi Ekseninde İslâm Kardeşliği' başlıklı panel bugün Pullman Otel’de gerçekleşiyor.

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