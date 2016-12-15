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Pendik Arçelik Servisi

15 Aralık 2016, Perşembe 11:21
Ülkemizde en çok beyaz eşya üreten markalardan birisi olan Arçelik, buzdolabı, çamaşır – bulaşık makinesi, küçük ev aletleri ve kombi üretmektedir.

En kaliteli markalardan birisi olarak kullanıcı kitlesi oldukça büyüktür.  Marka kendisine bağlı olan teknik servisler ile bu ürünlerin bozulmasında müdahaleyi de kendisi yapmaktadır.  Bozulan ev eşyalarınızı Pendik Arçelik Servisi ile görüşüp teknik destek talep ederek tamir ettirebilirsiniz.  Çağrı merkezi ile görüşülerek bozuk olan ev eşyası ile ilgili gerekli bilgiler ve ev adresi belirtilerek randevu alınır ve teknik servis sorununuzun çözümü için gelir. Teknik servisler yoğunluğa göre gün içerisinde gelmeye çalışıyorlar.  Ancak çok fazla yoğunluk varsa bir sonraki gün için de randevu verilebiliyor.

Pendik Arçelik Servisi, Arçelik marka tüketicilerine en kaliteli hizmeti veriyor. Arçelik ürettiği tüm beyaz eşya ve küçük ev aletleri ile insanların kullanımda ilk tercihi olmaya devam ediyor. Özellikle kullanıcılara alım sonrası da sunduğu kaliteli teknik hizmetler ile güvenilirliğini sağlamlaştırıyor. Pendik Arçelik Servisi bölgede ki her yere hızlı hizmet, güvenilir hizmet politikası ile tercih ediliyor.  Müşterilerin çağrı merkezini arayarak oluşturdukları arıza kayıtları olabildiğince hızlı şekilde sahadaki teknik elemanlara yönlendiriliyor ve hizmet sağlanıyor. Teknik destek elemanları bozulan cihazı inceleyip problemin tekrarlanmaması için en uygun çözümü sunar ve uygular. Güler yüzlü ve uygun fiyatlı müşteri memnuniyeti odaklı çalışma politikası ile hizmet verir.

Soğanlık Arçelik Servisi

Soğanlık ve civardaki bölgelere hizmet veren Soğanlık Arçelik Servisi kombi de dahil olmak üzere tüm beyaz eşyaların tamiratını yapıyor. Sorun çözümüne yedek parçalar ile gelip, en hızlı çözümü sağlıyor. Çağrı merkezini arayarak oluşturduğunuz arıza kaydı sonucu adrese en yakın gezici servis gönderiliyor.  Tüm beyaz eşya ve küçük ev aletlerinin arızasına çözüm sunarak evlerdeki konforu sağlıyor.  Takılan yedek parçalar için garanti sunarken güler yüzlü çalışanlar ile müşteri memnuniyetini ön planda tutuyor.  Teknik servis aynı zamanda kombi tamir, bakım ve onarım hizmetlerini de vermektedir.

Üsküdar Arçelik Servisi

Tüm arıza kayıtlarına aynı gün içerisinde cevap verip yoğunluğa göre aynı gün hizmet vermeyi önemli bulan Üsküdar Arçelik Servisi beyaz eşya kullanıcılarına en kaliteli hizmeti vermeyi amaçlıyor. Tamamen uzman kadrosu ile kalıcı ve ekonomik hizmet veriyor. Çağrı merkezine ulaşabildiğiniz her an yardımcı müşteri temsilcileri tarafından gerekli bilgiler alınarak arıza kaydınız oluşur ve en kısa sürede teknik ekibin gelmesi sağlanır. Sağladığı hizmetlerde makinelere takılan yedek parçaların da garantisini sağlayan teknik servis müşteri memnuniyetini ve ekonomisini önemsiyor.  Özellikle kış öncesi yapılacak kombi bakımları ve denetimleri konusunda oldukça titiz çalışıyor. Çağrı merkezinin sağladığı sorunsuz ve kesintisiz çağdı merkezi hizmeti ile aradığınız her an arıza kaydınızı yaptırabilirsiniz.

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