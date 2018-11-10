PKK'lı teröristlere ait 13 sığınak imha edildi

Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçelerinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı biri 5 odalı olmak üzere 13 sığınak ve mağara imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Lice'de 6 Kasım saat 22.00'den itibaren jandarma özel harekat ve komando timleri ile güvenlik korucuları tarafından icrasına başlanan "Bayrak-101 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erkan Sakal-1 Operasyonu"nu 9 Kasım saat 23.30 itibarıyla başarıyla tamamlandı.

Operasyonda, teröristlerce kullanılan gözetleme mevzisi, doğal mağara ile biri 5 odalı olmak üzere 7 sığınak tahrip edilerek kullanılamaz hale getirildi. Sığınak, ağaçlık ve kayalık alanda toprağa gömülü 15 jelikan bidon, harabe ev içerisinde 10 el yapımı patlayıcı düzeneği, 2 doçka uçaksavar mühimmatı, 13 boş biksi makineli piyade tüfeği mühimmat kutusu, 2 güneş paneli, 530 metre elektrik kablosu, el feneri, 3 kilogram amonyum nitrat, 10 büyük ve 13 küçük tüp, 2 yangın tüpü, dizüstü bilgisayar, yazıcı, 3 toner, 2 tüplü ocak, gazlı fırın, 251 takım terörist kıyafeti, 156 havai fişek, çok sayıda pil ve tıbbi gereç, yiyecek, giyim ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

Narkoterörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında da 78 kilogram esrara el konuldu. DEDAŞ ekiplerinin kontrolünde, kaçak elektrik kullandığı tespit edilen 3 konut sahibi hakkında yasal işlem yapıldı.

Kulp'taki operasyon

Kulp'ta 7 Kasım saat 21.00'den itibaren başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Efelioğlu-11 Operasyonu"nda, teröristlerin kullandığı 3 doğal mağara ve 2 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Aramada, toprağa gömülü 2 jelikan içerisinde büyük tüp, küçük tüp, 4'lü pil bloğu, çok sayıda yiyecek, giyim ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Operasyon bölgesinde 12 konut ve eklentisinde arama yapıldı. Aramada, ruhsatsız 3 av tüfeği, mavzer, 3 tabanca, 95 fişek, 87 mavzer fişeği, 155 av tüfeği kartuşu, 6 şarjör ve dürbün bulundu.

Kaçak elektrik kullandığı tespit edilen 56, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon işleri (DİSK) ekipleri tarafından yapılan kontrolde ise 7 konut sahibi hakkında yasal işlem gerçekleştirildi.

"Şehit Jandarma Uzman Çavuş M. Ali Sarak-24 Operasyonu"

Hazro ve Silvan ilçesinde de 7 Kasım saat 21.00'den itibaren başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş M. Ali Sarak-24 Operasyonu"nda da çok sayıda yiyecek, giyim ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Kaçak elektrik kullandığı tespit edilen 26 konut sahibi hakkında yasal işlem uygulandı.

Bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan azim ve kararlılıkla devam edilecek.

Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçelerinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı biri 5 odalı olmak üzere 13 sığınak ve mağara imha edildi.