PKK'ya hava harekatı

Tunceli İl merkezi ile Pülümür ilçesi arasında yer alan Pülümür vadisi içinde silahlı insansız hava araçları tarafından tespit edilen kalabalık bir PKK’lı gruba yönelik düzenlenen hava harekatında 3 PKK'lının etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Merkez ile Pülümür ilçesi arasında kalan Pülümür vadisi içinde bir grup PKK'lının eylem hazırlığı içinde oldukları istihbaratı üzerine bölgeye silahlı 2 insansız hava aracı sevk edildi. Silahlı İHA'ların bölgeyi bombalamasından sonra sevk edilen 2 Kobra helikopteri de PKK’lı grubun bulunduğu alanı yoğun bombardıman altına tuttu. Ardından bölgeye helikopterle Jandarma Özel Harekat birlikleri indirildi. YARALI 3 PKK'LI TESBİT EDİLDİ Yapılan arazi arama taramasında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi. Güvenlik birimleri, yaralanıp kaçan 3 örgüt mensubunun yerinin tespit edildiğini ve teslim olmaları için çağrılar yapıldığını söyledi. Blgede süren operasyon kapsamında zaman zaman çatışmaların yaşandığı da belirtildi. DHA

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