Saç Ekim İşlemi Sonrası Bakım

Saçlarını yıllar içinde dökülerek seyrelmesi ve sonrasında kelliğin oluşması kimi zamanda yıllar içinde olmayarak genetik faktörlere bağlı olarak yaşanabiliyor.

Kellik ya da saç diplerinde yaşanan seyrelme sebebi ile sıkıntı yaşayanlar bu nedenden ötürü sosyal yaşamlarında da oldukça sıkıntı çekebiliyor. Bu sebep ile 19. Yüzyıldan günümüze kadar birçok teknolojik gelişmeler ve denemeler yapıldı. Saç ekimi ile ilgili olarak FUT tekniği ve FUE tekniği geliştirildi.

Halk arasında saç ekimi olarak adlandırılan saç restorasyonu ya da saç nakli olayı kalıcı olması ve yüzde yüz doğal saçlar ile yapılması sebebi ile oldukça tercih edilen bir yöntem haline geldi. Ayrıca alınan saç köklerinin kişiye ait olması da bu yöntemin tercih edilmesinde önemli etki yaratıyor.

Saç nakil işlemi yapıldıktan 4 ay içinde saç köklerinden saçlar uzamaya başlar. İstenen sonucun elde edilmesi için 1 yıllık bir sürenin geçmesi gerekiyor. Doğal saçların uzama süresine bağlı olarak gelişen uzaman eğrisi ile istenen kapanma sağlanabiliyor.

Saç ekim işlemi sonrasında belli bakımlar ve dikkat edilmesi gereken bazı durumlar vardır. Hastaların bu detaylara dikkat etmesi durumun da hiçbir sıkıntı yaşamadan yeni ve kalıcı saçlara sahip olmuş olurlar.

Saç Ekimi Sonrasında Nelere Dikkat Edilmelidir?

Saç ekimi sonrasında dikkat edilmesi gereken uygulama yapılan bölgenin kuru kalmasına öze göstermedir. Bunun yanı sıra direk güneş ışığı alamsında sıkıntı yaratabiliyor bu sebep ile özellikle yaz aylarında güneş ışınlarına dikkat edilmesi gerekir.

Saç ekim işlemi sonrasında ikinci gün normal yaşam dönülebiliyor. Bunun yanında üçüncü gün ve sonrasında yıkamada yapılabilir. Saç ekim işlemi akabinde saç kök kısımlarında kabuklanma görülür bu kabuklanma da tırnaklama ya da kurcalamak yerine önerilen losyon kullanılması tavsiye edilir. Saçların yıkanması durumunda da kabuklanmaya dikkat edilir. Yaklaşık 1 hafta içinde kabuklanma sona erer.

Saç nakli sonrasında kabuklanmanın geçmesi ile birlikte çıkacak olan saçların kaliteli olması için belli besleyici tedavilerin yapılması da öneriliyor. Bunun dışında saç ekim işlemi sonrası yapılacak olan işlem yoktur.

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