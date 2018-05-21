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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Seçim broşürü

21 Mayıs 2018, Pazartesi 02:33
DP'nin içinde yer aldığı Millet İttifakını destekleme” kararımız çerçevesinde, bir seçim broşürü hazırlıyoruz.

5 Mayıs’taki temsilciler toplantımızda alınan “24 Haziran seçim sürecinin her aşamasında, DP’nin içinde yer aldığı Millet İttifakının desteklenmesi” kararı çerçevesinde, bir seçim broşürü hazırlıyoruz.

Geçen yıl 16 Nisan referandumu için yayınladığımız “Oku Düşün Karar Ver” broşürü formatında çıkaracağımız bu broşürde, neden Millet İttifakının desteklenmesi gerektiği, bir çırpıda okunabilecek kısa ve anlaşılır spotlarla açıklanıyor.

Yeni Asya'dan size köşesini okumak için tıklayınız:

Seçim broşürümüz

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Etiketler: seçim, millet ittifakı, broşür, yeni asya
Okunma Sayısı: 3401
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  • HÜSEYİN İLHAN

    21.5.2018 14:19:58

    İnşaallah bizleri aldatan ve BAŞÖRTÜLÜ müslüman mütesettire bayanları TERÖRİST-DARBECİ VE hain OLARAK MANŞETLERE ÇEKTİRENLERİN.YENİ DOĞUM YAPMIŞ MASUM İNSANLARIN,BİLHASSA NUR kardeşimizi 1 YILA YAKIN belgesiz-delilsiz-mesnetsizce hapise koyan,şehitleri katleden siyonist katilleri kurtaran,SURİYE'de kardeş kanının akmasında,canların yitirilmesinde dahli olanların foyalarını ortaya koyan bir broşürdür.

Risale-i Nur Külliyatı

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CEVŞEN

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