DP'nin içinde yer aldığı Millet İttifakını destekleme” kararımız çerçevesinde, bir seçim broşürü hazırlıyoruz.

5 Mayıs’taki temsilciler toplantımızda alınan “24 Haziran seçim sürecinin her aşamasında, DP’nin içinde yer aldığı Millet İttifakının desteklenmesi” kararı çerçevesinde, bir seçim broşürü hazırlıyoruz. Geçen yıl 16 Nisan referandumu için yayınladığımız “Oku Düşün Karar Ver” broşürü formatında çıkaracağımız bu broşürde, neden Millet İttifakının desteklenmesi gerektiği, bir çırpıda okunabilecek kısa ve anlaşılır spotlarla açıklanıyor. Yeni Asya'dan size köşesini okumak için tıklayınız: Seçim broşürümüz ***

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