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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Standart dışı plakalara ceza: Trafikten men edilebilirsiniz

10 Haziran 2017, Cumartesi 09:55
Araç plakalarına standart getiren yeni düzenlemenin ardından ülke genelinde yapılan denetimlerde 53 bin 110 sürücüye ceza kesildi.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, 29 Ekim 2016'da çıkarılan 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 23. ve 131. maddelerinde değişiklik yapıldı.

Bu kapsamda, standart dışı plaka takanlara 427, başka bir araca tescilli veya sahte plaka takanlara 5 bin 191 lira para cezası verilmesi, plakası standartlara uygun hale getirilinceye kadar da aracın trafikten men edilmesi kararlaştırıldı. Tescil plakalarını yetkisi olmadığı halde basan veya dağıtanlara da 10 bin 383 lira idari para cezası getirildi.

Yeni düzenleme doğrultusunda, değişikliğin yapıldığı tarihten bugüne kadar gerçekleştirilen trafik kontrollerinde, standart dışı plaka kullanan 53 bin 110 sürücüye cezai işlem uygulandı. Tanınan yasal süre içinde plakaları standartlara uygun hale getirilmeyen 6 bin 282 araç ise otoparka çekildi.

Vatandaş kamu spotuyla bilgilendiriliyor

Sürücülerin araç plakalarını standarda uygun hale getirebilmesi için trafik tescil şube müdürlüklerine başvurması gerekiyor. 

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı iş birliğinde, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu sponsorluğunda, vatandaşların standart dışı plaka konusunda bilgilendirilmeleri amacıyla hazırlanan "Suça Ortak Olma" başlıklı kamu spotunun ulusal televizyon kanallarında yayınlanmasına başlandı.

Öte yandan, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca "Araç Muayene Kusur Grupları"nda yapılan düzenlemeyle, 3 Temmuz'dan itibaren ölçülere uygun olmayan, rakam ve harf grupları arasında vida bulunan, yazıları silik, kalın, italik veya kapatma şeklinde olan plakalar "ağır kusurlu" kabul edilecek. Bu araçlar, plakaları mevzuatta yer alan standartlara uygun hale getirilinceye kadar muayeneden geçemeyecek.

AA

Etiketler: plaka
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