Sunucu Kiralama | Server Kiralama | VPS | VDS

Sunucu kiralama yaparak düşük maliyetlerle vps,vds sunucunuzu kullanabilirsiniz. Plesk / Cpanel veya windows sunucu yada linux sunucu kiralayabilirsiniz.

SUNUCU KİRALAMA

Bu yazımızda sizler için son günlerde bilgisayar kullanıcılarının en çok merak ettiği sunucu kiralama hizmetlerini araştırdık.

Sunucu kiralama yaparak daha düşük ücretler ödeyerek herhangi bir donanım satın almadan web sunucusu , muhasebe sunucu , uzakmasaüstü sunucusu , vps, vds yada hosting hizmeti alabilirsiniz.

Normalde bir firmanın yada web sitesi barındırmak isteyen bir kişinin bir sunucu alarak bu sunucuyu veri merkezine iletmesi ve veri merkezi alt yapısında yayınlaması gerekir. Kendi aldığınız sunucuyu şirketinizde barındırdığınızda elektrik maliyeti,internet maliyeti , donanım ,personel ve bakım maliyeti gibi ekstra maliyetler size yansıyacaktır.

Sunucu kiralama hizmeti alarak tüm bu maliyetleri yüklenmeden çok düşük ücretlerle çok daha iyi hizmet alabilirsiniz. Yurt dışında bu şekilde hizmet veren veri merkezleri olduğu gibi Türkiye içerisinde de bu şekilde hizmet veren veri merkezleri bulunuyor. Türkiye içerisinde hizmet veren en güçlü alt yapıya sahip veri merkezlerinin başında tamamı yerli sermaye ve yerli personelden oluşan control.com.tr firması geliyor.

Control.com.tr çok çeşitli sunucular sağlamakla beraber son zamanlarda en çok tutan vds sunucularıda sağlamakta. Vds sunuculardan aldığınızda hem eletrik ,donanım,internet gibi maliyetleriniz ortadan kalkıyor hem de çok daha iyi sunucular kullanabiliyorsunuz. Vds sunucuların en önemli özelliği arttırılabilir yapıda olması. Örneğin 64 gb ramli bir sunucu aldığınızda daha sonra bu ram miktarını arttırmak isterseniz sunucunuz formatlanmadan çok kısa süreli bir bakım çalışmasıyla arttırılabiliyor. Control.com.tr Türkiye'de mevcut en yüksek kapasiteli ana makinalarla hizmet veriyor. 1024 GB rame sahip 10.000 GB veri kapasiteli bu ana makinalar gerçekten göz dolduruyor. Hem yüksek performans ,hem düşük maliyet hemde arttırılabilir alt yapı imkanları ve ücretsiz teknik destek hizmeti kullanıcılara inanılmaz bir F/P sunuyor. Vps sunucularda ram ve işlemci paylaşımlı olarak sağlanıyor. Linux hosting yada windows hosting sunucusu ihtiyaçlarınızda ücretsiz kontrol panelleri var. Kontrol paneli olarak plesk yada cpanel seçebiliyorsunuz. VPS yada Vds sunucu kiralama yaptığınız zaman ödeme periyotlarını siz belirliyorsunuz. Aylık alabilirsiniz yada yıllık alabilirsiniz. Sunucu kiralama işlemlerinde herhangi bir taahhüt yada ek bir sözleşme yok. Direk web sitesi üzerinden hizmet alabilirsiniz.

Sunucu kiralama konusunda desteğe ihtiyacınız olduğu zamanda hızlıca yardım alabiliyorsunuz. Firmanın web sitesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Firma adresi : www.control.com.tr

Telefon Numarası : 0212 909 0 960

Türkiyede bu şekilde alt yapı yatırımları yapan girişimcilerin sayısı her geçen gün artıyor. Control.com.tr en hızlı büyüyen ve en iyi alt yapıyı sağlayan firmaların başında geliyor. Sunucu kiralama ihtiyaçlarınız için firmayla iletişime geçebilirsiniz.