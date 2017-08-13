Suriyeliler evlerine geri dönüyor

BM, 2017 yılının başından bu yana 600 binden fazla Suriyeli’nin terk ettiği köy ve kentlere geri döndüğünü açıkladı.

Sınır komşusu ülkeler arasında en fazla geri dönüşün Türkiye’den olduğu belirtildi. DW Türkçe’nin haberine göre, Birleşmiş Milletler’e bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), cuma günü Cenevde’de yaptığı açıklamada 2017 yılının Ocak ayından Temmuz ayına kadar yaklaşık 603 bin Suriyeli’nin terk ettikleri köy ve kentlere geri döndüğünü bildirdi.

Uluslararası Göç Örgütü Sözcüsü Olivia Headon, “Bu şimdiye kadarki en büyük geri dönüş dalgası” diye konuştu. Örgüt, bu rakamın 2016 yılında geri dönenlerin tamamına tekabül ettiğini açıkladı. Evine ve memleketine geri dönenlerin yüzde 84’ünü Suriye içinde başka bir bölgeye kaçmış olan ülke içi göçmenlerin oluşturduğu bildirildi. Geri kalan yüzde 16’lık kesimin ise sığındıkları sınır komşusu ülkeler Türkiye, Lübnan, Ürdün ve Irak’tan Suriye’ye geri döndükleri açıklandı. Türkiye’den Suriye’ye dönüp yerleşen Suriyelilerin sayısının 35 bin 386 olduğu bildirildi.

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Türkiye üzerinden hacca gidiyorlar

Türkiye üzerinden kutsal topraklara gidecek ilk kafilede bulunan Suriyeli hacı adayları, yaklaşık iki günlük yolculuğun ardından ulaştıkları Gaziantep’ten Suudi Arabistan’a uğurlandı.Ülkelerinde yaklaşık 6 yıldır devam eden iç savaşın mağduru Suriyelilerden 7 bini Türkiye üzerinden Suudi Arabistan’a giderek hac görevini yerine getirecek.