Suudi Arabistan'da araç kullanma yasağı kalkan kadınlar ehliyet başvurularına yoğun ilgi gösteriyor

Suudi Arabistan'da 120 bin kadının ehliyet sahibi olmak için başvuruda bulunduğu bildirildi.

Suudi Arabistan'da 120 bin kadının ehliyet sahibi olmak için başvuruda bulunduğu bildirildi.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı Güvenlik Sözcüsü Tümgeneral Mansur et-Turki yaptığı basın açıklamasında, Suudi Arabistan'da 120 bin kadının ehliyet sahibi olmak için başvuruda bulunduğunu belirtti.

Ülkede çok sayıda kadının da uluslararası ehliyetlerini değiştirme başvurusunda bulunduğunu aktaran Turki, söz konusu kadınların şu anda sürücü belgesi alabilmek için eğitim gördüğünü ifade etti.

Şu ana kadar ehliyet verilen kadınların sayısını açıklamayan Turki, eğitim kalitesinin ehliyet sayısından önemli olduğunu vurguladı.

Kadınlardan ehliyet alma konusunda büyük talep olduğuna işaret eden Turki, ülkede kadınlar için 4 bölgede 6 sürücü kursu açıldığını, 9 bölgede ise henüz kadınlar için sürücü kursu bulunmadığını kaydetti.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in 26 Eylül'de yayımladığı kararnameyle, kadınların da ehliyet alarak araç sürme imkanına sahip olacağı duyurulan ülkede kendilerine tanınan araç kullanma izninin bugün yürürlüğe girmesinin hemen ardından kadınlar trafiğe çıkmaya başladı.

Ülkede 4 Haziran'da kadınlar sürücü ehliyeti almaya başlamıştı.

Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu, kadınların iş piyasasına katılım oranını yüzde 22'den yüzde 30'a çıkarmayı hedefliyor.

Dünyada kadınların araç kullanmasının yasak olduğu tek ülke olan Suudi Arabistan'da, Üst Düzey Alimler Kurulu tarafından "Kadınların araç kullanması haramdır." şeklinde verilen fetvadan dolayı yasal değişiklik yapılamıyordu.

Kurul Başkanı Abdulaziz bin Baz ve diğer birçok din adamı kadınların araç kullanması için "haram" fetvası verirken, Şeyh Abdulaziz eş-Şeyh gibi bazı din adamları ise verilen bu fetvayı eleştiriyor ve kadınların da araç sürebileceğini ifade ediyor.