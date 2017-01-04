Testler ile bilginizi ölçün

Eğlence ve bilgi sektörünün önde gelen sitelerinden biri olan ve konusunda uzmanlaşmış testlerin.com da herkese göre her türlü test içeriği mevcut.

Gerek bilgi edinme açısından gerek eğlenceli vakit geçirmek açısından başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Test içeriklerinin yanı sıra kelime oyunu, çevir gör gibi hiçbir sitede olmayan yeniliklerinde bu sitede olduğunu söylememiz gerekir.

Kelime oyunu tarafının çok çok zor olduğunu söylememiz doğru olacaktır. Bilgi deposu ancak bundan yararlanmak için baya bir bulmaca çözüyor olmak gerekir. Çeşitli testler ile bir çok kategoride yayın yapan bu sitede “genel kültür testleri, psikoloji testleri, kişilik analizi” ve sayamadığımız diğer kategoriler arasında bizim en çok beğendiğiniz kategori eğlenceli testler kategorisidir. Genelde 10 sorudan oluşan bu testleri çözmek oldukça keyifli ve birazda olsa insanı güldürebiliyor.

Aşk testleri kısmının ise biraz daha geliştirilmesi gerektiğini söylememizde fayda var. Psikoloji testleri ile kişilik testleri birbirine yakın görünse de ikisinin çok farklı şeyler olduğunu testlerden anlayabiliyorsunuz.

Başlıklardan bile ne kadar farklı olduğunu anlamamız zor değil. Bu kadar iyi oluşturulan sitede kişilik testleri kategorisinin de “Psikoloji öğrencileri ve Psikanalizler” tarafından hazırlandığını söylememiz sonuçların net olmasını açıklıyor. Çoğu insan kişiliğini bilse dahi testlerde nasıl çıkacağını merak eder ve ister istemez böyle testler ile merakını giderebilir.

Bunların yanı sıra halk dili olan ve öğretim görevlileri tarafından hazırlanan genel kültür testleri kategorisinin de çok ama çok iyi olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle öğretim görevlileri tarafından hazırlanan bu kategorinin elle tutulur derecede önemli bilgileri bizlere verdiğini söylemek yanlış olmaz. 10 Sorudan oluşan bu testlerin sonucunda aldığınız puana göre sizi güldüren, düşündüren gifleri (hareketli resimleri) görmek için bile bu test kategorisi çözülmeye değer. Yüzeysel olarak böyle anlatabiliyorken genel anlamda anlattıklarımızdan fazlasını sunan testlerin.com adresini ziyaret edip çok daha fazla içeriğe ve kategoriye erişmeniz mümkündür.