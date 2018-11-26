Toronto’da Peygamber (asm) sevgisi

Kanada’nın Toronto şehrinde “Peygamberimiz Hazret-i Muhammed’i (asm) anlamak” konulu panel düzenlendi.

Şehirdeki Türklere ait bütün cami ve mescitler, ilk kez ortak bir organizasyonda bir araya geldi. Mevlid-i Nebi Haftası faaliiyetleri kapsamında Anadolu İslâm Merkezi’ndeki paneli, Kanada Millî Görüş Teşkilâtı, Kanada Mevlânâ Vakfı, Kanada Semerkand Vakfı ve Kanada Türk İslâm Vakfı ortaklaşa düzenledi. Anadolu İslâm Merkezi imam hatibi Bilal Gülmez’in Kur’ân-ı Kerîm tilâveti ile başlayan programa, Türkiye’nin Toronto Başkonsolosu Erdeniz Şen, Mevlânâ Camii imam hatibi Osman Hisar, Millî Görüş North York Camii imam hatibi Muhammed Yasin Sak ve Kanada Türk İslâm Vakfı Pape Camii imam hatibi Sabit Kurt katıldı.

Çok farklı ülkelerden Müslümanlar var

Başkonsolos Şen, panelde yaptığı konuşmada, sağlanan bu birlikteliğin çok önemli olduğunu söyledi. Farklı şehirlerde görev yaptığını anlatan Şen, “Ben Toronto’da ümmeti gördüm. Burada çok farklı ülkelerden Müslümanlar var. Bir Müslüman olarak sizlerin de bu güçlü ümmet toplumuyla birlikte başka organizasyonlar gerçekleştirebileceğinizi düşünüyorum. Peygamberimizin (asm) asırlar öncesinde bize getirdiği hükümler, her anımızda bize yol göstermeye ve sorunlarımızı çözmeye devam ediyor” dedi.