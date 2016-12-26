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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 ARALIK 2016 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Türkiye’de futbol denildiğinde akan sular duruyor

26 Aralık 2016, Pazartesi
Avrupa’nın en heyecanlı liglerinden birisi konumunda ki Süper Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

4 Büyüklerin şampiyonluk mücadelesi verdiği Süper Ligi’nin heyecanını hemen yaşamaya başlayabilirsiniz. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarları Digitürk ile keyifli bir sezon yaşamaya hazırlanıyor. HD kalitesiyle maç yayınlarını ekranlarınıza getiren Digitürk, uygun ödeme koşullarına sahip olan Lig Tv paketiyle de yıldız futbolcuları evinize misafir ediyor. Spor Toto Süper Ligi yayın haklarını elinde bulunduran Lig Tv ile sahip olacağınız 4 Büyükler paketi Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un bütün müsabakalarını izleme keyfini size sunuyor.

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