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11 OCAK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Türkiye'de Tesettür Giyim Sektörü ve İnternet

11 Ocak 2017, Çarşamba 13:43

Ülkemiz genelinde eskisine nazaran çok daha hızlı bir şekilde yayılan tesettür elbise sektörü, internetin daha geniş kitlelere yayılması ve e-ticarete olan ilginin artmasıyla ilgi alanları farklı olan geniş bir tabana hitap etmeye başladı. Sektör üzerinde bizler gibi sizin de gözlemlediğiniz üzere, olağanüstü bir rekabet söz konusu. Rekabetçi yapıya bürünen sektörün üreticileri ve tedarikçileri, kaliteyi müşterilerine sunabilmek adına birbiri ile yarışır konuma geldiler. Kıyafet sektörü baz alındığında, çok daha geniş kitlelere hitap edilse de, inançlar doğrultusunda kendi giyim tarzını belirleyen kadınların seçimi, bu noktada tesettür giyim sektörünü genel giyim kategorisinden ayırıyor.

Mağaza vitrinlerinde müşterileri cezbeden indirim ilanları ve ürünleri bulunsa da, internetin hayatımızda daha yaygın bir şekilde kullanılmaya başlaması yepyeni çalışmaların önünü açmayı başardı. Ki başarının internetin daha fazla yayılmasıyla birlikte artacağı, herkes tarafından isabetli bir öngörüdür.

Alacağınız ister tesettür abiye olsun, isterse tunik olsun, zevkinize uygun kıyafeti bulmakta zorlanıyor ya da hiç bulamıyor olabilirsiniz. Şayet yorulmak ve zamanınızı boşuna harcamak istemiyorsanız, internette ki binlerce e-ticaret sitesi, bir mağazada bulabileceğinizden çok daha kaliteli ve geniş bir ürün yelpazesi ile sizleri bekliyor. İnternet üzerinden kısa bir araştırma yaparak hem istediğiniz kıyafeti rahatlıkla bulabilir, hem de kolaylıkla fiyat karşılaştırması yapabilirsiniz. Online alışverişin en güzel yanlarından birisi de, alacağınız ürünün kapınıza kadar geliyor olmasıdır. Bunun yanı sıra müşteri yorumlarına izin veren online alışveriş sitelerinden, daha önce alışveriş yapan müşterilerin yorumlarını okuyarak daha isabetli kararlar alabilirsiniz.

Son yıllarda en fazla rağbet gören online satış mağazalarından birisi olan www.alvinaonline.com, sunduğu geniş ürün yelpazesi, kaliteli tesettür abiye modelleri, eşarplar, tunik ve diğer ürünleri ile birlikte sık sık uğranılan alışveriş sitelerinin başında geliyor.

Alacağınız ürünün hızlı bir şekilde kapınıza kadar gelmesi, uygun fiyat fırsatları ve güvenli alışveriş yapma imkanı sunması nedeniyle, kısa sürede adından en fazla söz ettiren e-ticaret sitelerinden birisi olmayı başardı.

Bulunduğunuz şehirde mağaza mağaza gezerek arayacağınız bir tunik veya abiye, belki de birkaç tıkla ulaşabileceğiniz bu e-ticaret sitelerinin görselleri içerisinde yer alıyor olabilir. Kıyafet seçeneklerinin yanı sıra, daha kısa sürede yorulmadan aradığınızı bulabileceğiniz avantajlar, online alışverişi tercih edenler için önemli birer ayrıcalık olarak göze çarpıyor. E-ticaret sitelerinin fazla kira, eleman, elektrik ve depolama gibi giderlerinin daha az olması, İnternet üzerinde yapılan alışverişin fiyat ve farklı cazip özelliklerinin bulunmasındaki en önemli nedenleri arasındadır.

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