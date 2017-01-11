Türkiye'de Tesettür Giyim Sektörü ve İnternet

Ülkemiz genelinde eskisine nazaran çok daha hızlı bir şekilde yayılan tesettür elbise sektörü, internetin daha geniş kitlelere yayılması ve e-ticarete olan ilginin artmasıyla ilgi alanları farklı olan geniş bir tabana hitap etmeye başladı. Sektör üzerinde bizler gibi sizin de gözlemlediğiniz üzere, olağanüstü bir rekabet söz konusu. Rekabetçi yapıya bürünen sektörün üreticileri ve tedarikçileri, kaliteyi müşterilerine sunabilmek adına birbiri ile yarışır konuma geldiler. Kıyafet sektörü baz alındığında, çok daha geniş kitlelere hitap edilse de, inançlar doğrultusunda kendi giyim tarzını belirleyen kadınların seçimi, bu noktada tesettür giyim sektörünü genel giyim kategorisinden ayırıyor.

Mağaza vitrinlerinde müşterileri cezbeden indirim ilanları ve ürünleri bulunsa da, internetin hayatımızda daha yaygın bir şekilde kullanılmaya başlaması yepyeni çalışmaların önünü açmayı başardı. Ki başarının internetin daha fazla yayılmasıyla birlikte artacağı, herkes tarafından isabetli bir öngörüdür.

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