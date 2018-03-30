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30 MART 2018 CUMA - YIL: 49

'Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğinden çok memnunuz'

30 Mart 2018, Cuma 15:15
Ukrayna Dışişleri Bakanı Klimkin, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konusunda Türkiye'nin verdiği destekten ötürü çok memnunuz" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konusunda Türkiye'nin verdiği destekten ötürü çok memnunuz." dedi.

Klimkin ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konusunda Türkiye'nin verdiği destekten ötürü çok memnunuz" dedi., baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından Dışişleri Bakanlığında ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye ve Ukrayna'nın stratejik ortaklar olduğunu vurgulayan Klimkin, iki ülke arasında özel bir bağ bulunduğunun altını çizdi.

Klimkin, "(İki ülke arasındaki seyahatlerde) Aynı zamanda sadece pasaportlar değil kimlik kartlarımız yeterli olmalı. Çünkü bizler yabancı değiliz. Biz, ülkemizde arkadaş ve dost gibi hissediyoruz." diye konuştu.

İki ülke arasındaki iş birliği hızının temelinde bu dostluğun var olduğunu belirten Klimkin, "Bu, sadece bir ortaklık değildir. Bizim ortak bir tarihimiz var ve birlikte ortak zorluklarla başa çıkmaya çalışıyoruz. Eminim ki geleceğimiz de birlikte olacak." ifadelerini kullandı.

Kırım'ın ilhakı konusunda Türkiye'nin sergilemiş olduğu tutumdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Klimkin, bu konuda birtakım çözümler üzerinde çalışması gerektiğini söyledi.

Klimkin, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konusunda Türkiye'nin verdiği destekten ötürü çok memnunuz." dedi.

"Türkiye'nin verdiği destek çok önemli"

Konuşmasında, siyasi tutuklular konusunu da değinen Klimkin, "Siyasi tutsaklarımızın özgür olması gerekiyor. Ben bugün buraya Kırım Tatar Meclisinin de bir temsilcisi olarak geliyorum. Hem de bizim özgürleşmiş tutsaklarımız adına buradayım. Sizin desteğiniz de çok önemli ama bu konuda ileri gitmeli ve devam etmeliyiz. Rusya'nın buradaki tutsakları serbest bırakması için daha çok çalışmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkesinin uluslararası kanunlara uyduğunun altını çizen Klimkin, "Türkiye'nin bize verdiği destek, kesinlikle bizim ortaklığımızın ötesinde, ülkelerimiz arasındaki dostluktan kaynaklanıyor." diye konuştu.

"10 milyar dolarlık ticaret hacmini hedefliyoruz"

Türkiye ve Ukrayna'nın, Serbest Ticaret Anlaşması'nın imzalanmasına ilişkin çalışmalar yürüttüğünü söyleyen Klimkin, bu konuda kararlı ve farklı alanlara nüfuz edebilecek şekilde kapsamlı çalışılması gerektiğini kaydetti.

Konuk Bakan, şu anda çok daha fazla Türk şirketin Ukrayna piyasasında varlık gösterdiğine işaret ederek, aynı şekilde daha fazla Ukraynalı şirketin de Türkiye'de varlık gösterdiğinin altını çizdi. Klimkin, Serbest Ticaret Anlaşması'nın imzalanması konusunda istekli olunması gerektiğini anlattı.

Pavlo Klimkin, iki ülke arasındaki var olan dostluk atmosferi için Çavuşoğlu'na teşekkür ederek, taraflar arasında 10 milyar dolarlık ticaret hacmini hedeflediklerini ifade etti.

İki ülkenin benzer zorluklarla karşı karşıya kaldığını söyleyen Klimkin, Türkiye ve Ukrayna arasındaki iş birliğinin oldukça kapsamlı olduğunu kaydetti.

Klimkin, iki ülke arasında yapılacak Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi Toplantısı hazırlıkları kapsamında Türkiye'de bulunduklarını belirterek, Türkiye ve Ukrayna arasında ele alınması gereken çok sayıda konu olduğunu dile getirdi.

AA

Etiketler: Türkiye, Ukrayna
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