Türkiye sağının yeni partisi İYİ Parti’nin Genel Başkanı Meral Akşener, dün partisinin kuruluşunun ardından Hacı Bayram Veli Türbe ziyareti sonrasında gazetecilerin sorularını cevaplayan Akşener, partisine olan tepkileri çok iyi değerlendirdiğini belirtirken “Önemli olan dikkate alınıyor. Siyasi rekabet dediğim alanda yer dolduracak grup olarak bize görmeseler bu kadar tartışma çıkmazdı. Yani herkes bağırıyor. Özellikle iktidar mensupları. E, işte yolun sonu görünüyor. Ben bütün Anadolu’yu yürüyerek gezeceğim. Ağabeyler yerinden kalkmak zorunda” diye konuştu.

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