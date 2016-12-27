Zayıflamak İçin Önemli Tüyolar

Zayıflama düşüncesi ve fit bir görünüme sahip olmak tüm bireylerin ortak hayali.

Bu durum düşünüldügünde uygulanacak diyet programları ve düzenli spor aktiviteleri ön plana çıkıyor. Yanlış ve düzensiz beslenme, haraketsiz yaşam gibi bir çok önemli faktör kilo sorununun temel özelligidir. Aşagıda hem kilo vermek, hemde saglıklı bir yaşam sürmek için alternatifleri sıralamış bulunuyoruz. Zayıflamak İçin Uygulanacak Yöntemler Sabah uyanıldıgında kahvaltı öncesi 2 bardak ılık su içmek oldukça faydalı olacaktır. Özellikle ılık ve limonlu su tercih edilirse vücudun yag yakım hızı artmaktadır. Günlük ögün aralarından 30 dakika önce su içilmesi, mide,de şişlik oluşturacagı gibi, iştah sorununuda ortadan kaldırarak besinlerin tüketime oranı yarıya düşecektir. Gün içerisinde karbonat ve himalaya tuzunu harmanlayarak suda eritilip tüketilmesi zayıflama süreci için oldukça faydalıdır. Kişisel zevkinize göre gün de bir kaç defa tüketilebilir. Günlük sıvı tüketimi tercih edilirken, kahve, siyah çay, cola yada şekerli meyve sularının tercih edilmemesi ve uzak durulması başlıca önem taşımaktadır. Özellikle karbonhidrat bakımından düşük ve aynı zamanda lifli diyet yemekleri tüketilmesine özen gösterilmelidir. Günlük tüketilen diyet yemekleri ile yapılan zayıflama alternatifleri kısa süre içerisinde kilo kaybında önemli ölçüde fayda saglamaktadır. Hazırlanış aşaması son derece pratik ve keyifli olan diyet yemekleri kilo sorunu yaşamayan bireyler tarafındanda tüketilebilir. Akşam yemeklerinde özellikle çorba agırlıklı beslenmeye dikkat edilmesi büyük önem taşır.Yag yakan kabak çorbası yada zayıflatan kırmızı biber çorbası gibi son derece etkili alternatifler hazırlanabilir. Zayıflama çaylarına agırlık verilerek, gün içerisinde siyah çay yada kahve yerine tüketilmesi oldukça önemlidir. Özellikle yeşil çayın zayıflama etkisi artık uzman diyetisyenler tarafından bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bunun yanında kış çayı, 9 lu çay yada ıhlamur gibi alternatifler bolca tüketilebilir. Zayıflama çayları vücudun metabolizma hızını dengeledigi gibi içerisinde barındırdıgı vitamin ve mineraller sayesinde hem saglıklı yaşam sürmenizi saglar, hemde kilo kaybı için oldukça faydalı bir öneme sahiptir. Süt, peynir, yogurt ve yumurta tüketiminden uzak durulması oldukça önemlidir. Özellikle süt ürünleri ile yapılan besinler karbonhidrat açısından yüksek degerler taşıdıgı için ekstra kilo olarak geri dönebilmektedir. Yumurta tüketimi ise azaltılarak kahvaltılarda tüketilmelidir. Özellikle ekmek tüketiminden uzak durulması diyetisyenler tarafından belirtilmektdir. Gün içerisinde 11:00-16:00 saatleri içerisinde kesinlikle ekmek tüketiminden kaçınılmalıdır. Beyaz ekmek dışında , kepek ekmek gibi çeşitler bolca tüketilebilir. Düzenli spor ve hafif tempolu yürüyüşler gün içerisinde yapılmalıdır. Sabah kahvaltıdan sonra açık havada 30 dakika yürüyüş yada hafif tempolu koşular yapılmalıdır. Evde yapılabilicek egzersiz programlarıda oldukça önem taşır. En önemlisi ise, uzman bir diyetisyen yardımı ile saglık kontrolünden geçip, başta kan testi ve vücudun fizyolojik degerleri ölçülmelidir. Kilo sorununuzun genetik mi yada herhangi bir hastalıga dayalı olup olmadıgı saptanmalıdır. Diyetisten tarafından vücudunuzun direnç yapısına göre hazırlanacak olan diyet listesi ile yukarıda sıralamış oldugumuz alternatifler zayıflama yöntemleri bir arada yapılmaldır. Bu bilgiler www.sagliklidiyetlistesi.com tarafından hazırlanarak sunulmulmuştur

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