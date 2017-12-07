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''Karara bağlanmayı bekleyen 1 milyon 216 bin 646 dosya bulunmaktadır”

07 Aralık 2017, Perşembe 20:48
Son yıllarda ciddi oranda artan iş yüküne dikkat çeken Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, “Şu anda Türk Yargıtayı’nın önünde karara bağlanmayı bekleyen 1 milyon 216 bin 646 dosya bulunmaktadır” dedi.

Cirit, Yargıtay üyelerinin sayısının artırılması gerektiğini vurguladı. Habertürk’e konuşan Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Türkiye’de yargının bağımsız ve tarafsız olduğunu, bunun aksini iddia etmenin emeğe saygısızlık olduğunu ifade etti. Son yıllarda ciddi oranda artan iş yüküne dikkat çeken Cirit, “Bugün için ceza dairelerinde 352 bin 794 dosya, hukuk dairelerinde 334 bin 883 dosya, Ceza Genel Kurulu’nda bin 509, Hukuk Genel Kurulu’nda 4 bin 422 dosya bulunmaktadır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nda bulunan 522 bin 675 dosya ile birlikte şu anda Türk Yargıtayı’nın önünde karara bağlanmayı bekleyen 1 milyon 216 bin 646 dosya bulunmaktadır” dedi. Cirit, bu dosyaların Yargıtay’a gelmesinden önceki yargılama süreci de dikkate alındığında makul yargılama süresi içerisinde davaların sonuçlandırılması noktasında ciddi sıkıntılar ortaya çıktığını belirterek, Yargıtay üyelerinin sayısının artırılması gerektiğini vurguladı.

Etiketler: yargıtay
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