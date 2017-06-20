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20 HAZİRAN 2017 SALI - YIL: 48

1 askerimiz şehit oldu, 5 askerimiz yaralandı!

20 Haziran 2017, Salı 09:35
Hakkari- Çukurca Karayolu'nda askeri konvoyun geçici sırasında PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen roketatarlı saldırıda 1 yüzbaşı şehit oldu, 5 askerimiz de yaralandı.

Şehit ve yaralılar hastaneye getirilirken, saldırıyı gerçekleştiren PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Olay saat 23.30'da Hakkari-Çukurca karayolundaki Oğul Köyü yol ayrımına 1 kilometre mesafede meydana geldi. PKK'lı teröristler, askeri konvoyun geçişi sırasında roketli saldırı düzenledi. Saldırıda isabet alan araçlarda bulunan 1 yüzbaşı şehit oldu, 5 asker yaralandı. Olayın ardından bölgeye ambulanslar sevk edildi. Yaralıların bulunduğu ambulanslar Hakkari Devlet Hastanesi'ne gelirken, polis geniş güvenlik önlemi aldı. Güvenlik güçleri saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için bölgede operasyon başlattı.

TSK'DAN AÇIKLAMA

Hakkari-Çukurca Karayolu'nda askeri konvoyun Van'a intikali sırasında PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen roketatarlı saldırıda 1 yüzbaşı şehit oldu, 5 asker de yaralandı. Terör saldırısı ile ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"19 Haziran 2017 tarihinde 23.00 sularında Hakkari 2'nci Hudut Tugay Komutanlığında görevli personelin Çukurca'dan Van'a intikali sırasında konvoya bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen roketatar ve uzun namlulu silahlarla yapılan saldırı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, altı kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralan kahraman silah arkadaşlarımız derhal hastaneye sevk edilmişlerdir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

DHA

Etiketler: hakkari, çukurca, şehit
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