1 numarayı söyledim

15 Temmuz darbe girişimi gecesi komutanların derdest edildiği düğünün sahibi Emekli Korgeneral Mehmet Şanver, “Akın Öztürk darbe girişiminin 1 numarası olamaz. Genelkurmay Başkanı Akar’a darbe girişiminin göbeğinde yer alan ismi söyledim” dedi.

15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece komutanların derdest edildiği düğünün sahibi Emekli Korgeneral Mehmet Şanver: “Tabiki emniyet ve halk yardımcı oldu ama asker ‘hayır’ demeseydi bu darbe olurdu. Akın Öztürk darbe girişiminin 1 numarası olamaz. Genelkurmay Başkanı (Hulusi) Akar’a darbe girişiminin göbeğinde yer alan ismi söyledim” dedi.

Asker ‘hayır’ demeseydi bu darbe olurdu

15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen darbe girişiminin yaşandığı gece komutanların derdest edildiği düğünün sahibi olan ve Habertürk TV’ye konuşan emekli Korgeneral Şanver, “Kartal Yuvası’nın İstilası” isimli bir kitap yazdı. Kitabının içeriği hakkında “Bu kitap içindeki bilgiler hem iddianamelerde yer alan bilgileri içeriyor, hem de benim bizzat yaşadığım bu örgütün silahlı kuvvetlerde yapılanmasına yönelik tespitlerimizi, anılarımızı içeriyor” diyen Şanver, “Bu darbeyi Silahlı Kuvvetler engelledi. Tabiiki emniyet ve halk yardımcı oldu ama asker ‘hayır’ demeseydi bu darbe olurdu” görüşünde.

ALTIMDA ÇALIŞAN 23 KİŞİ İÇERİDE

Kendisinin komutanlığı döneminde altında görev yapan 28 kişiden 23’ünün içeride, sadece 5’inin görevde olduğunu vurgulayan Şanver “Ben görevdekilerden biri hakkındaki şüphelerimi de savcılıkla paylaştım. Ben bütün görevlerimi layıkıyla yaptım. Ben bunlarla mücadeleye ömrümü verdim. Bunların hepsi general. Bunları ben atamadım, ben seçmedim. Sistem size 28 kişiden 24’ü ile çalış diyor. Bu kadroyla çalışıyorsunuz. Somut suç var mahkemeye veriyorsunuz, beraat ediyor. MİT ve askeri yargı var. Bunlarla mücadele ediyorsunuz” diye konuştu.

‘ESKİŞEHİR’LE KONUŞUNCA DARBEYİ ANLADIM’

Mehmet Şanver, “Eskişehir’i aradım ‘ne oluyor’ dedim. Komutan dedi ki ‘havada uçaklar var’. ‘Neler var’ dedim. ‘F-16, var, tanker var’ dedi. O an anladım. Dedim ki ‘uçuşları engelleyin’. ‘Aklınıza ne geliyorsa pistlere araç çekin, ne gerekiyorsa yapın’ dedim. Akıncıyı aradım, Hakan Evrim açmadı telefonu. Abidin Ünal’ın yüzüne telefon kapatmış” dedi.