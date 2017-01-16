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16 OCAK 2017 PAZARTESİ - YIL: 47

1. tur tamamlandı: 7 günlük süreçte neler yaşandı, 2. tur ne zaman başlayacak?

16 Ocak 2017, Pazartesi 00:43
TBMM Genel Kurulunda, 18 maddeden oluşan anayasa değişikliği teklifinin 1'inci tur oylama işlemi sona erdi.

TBMM Genel Kurulunda, AKP'nin 18 maddeden oluşan "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"nin 1'inci tur oylaması tamamlandı.

Görüşmelerine 9 Ocak Pazartesi günü başlanan teklifin Genel Kuruldaki müzakereleri, aralıksız 7 gün sürdü.

Teklifle, anayasanın "yargı yetkisi" başlığında değişikliğe gidiliyor. Yargı yetkisinin, Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağına dair hüküm, "bağımsız ve tarafsız" mahkemelerce kullanılacağı şeklinde değişiyor.

Teklif, anayasada yasamayı düzenleyen "TBMM'nin kuruluşuna" dair 75'inci madde, "milletvekili seçilme yeterliliğini" düzenleyen 76'ncı madde, "TBMM'nin seçim dönemini" düzenleyen 77'nci maddede düzenlemeler yapıyor.

Buna göre, milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkarılacak.

Milletvekili seçilebilme yaşı 25'ten 18'e indirilecek. "Askerlikle ilişiği olanlar" milletvekili adaylığına başvuramayacak.

Anayasanın "TBMM'nin seçim dönemi" başlıklı maddesi, "TBMM ve cumhurbaşkanının seçim dönemi" olarak değişiyor.

TBMM seçimleri 4 yılda değil, 5 yılda bir yapılacak. Cumhurbaşkanlığı seçimleri de TBMM seçimleri gibi 5 yılda bir olacak ve seçmenler iki seçim için aynı gün sandığa gidecek. Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilecek.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde, belirtilen usule göre ikinci oylama yapılacak.

İKİNCİ TUR 18 OCAK’TA BAŞLAYACAK

Anayasa değişikliği teklifinin birinci tur görüşmeleri 18’inci maddenin kabul edilmesiyle birlikte sona erdi. Oylamada 481 vekilden 344'ü kabul, 131'i ret oyu kullandı. 1 çekimser, 2 oy boş çıkarken, 3 oy ise geçersiz sayıldı.

İkinci tura Meclis İçtüzüğü'nün 93’üncü maddesinde yer alan “İkinci görüşmeye, birinci görüşmenin bitiminden 48 saat geçmeden başlanamaz" hükmü gereği 18 Ocak Çarşamba günü başlanacak. Anayasa değişiklik teklifinin ikinci tur görüşmelerinde sadece maddeler üzerinde verilen değişiklik önergeleri ele alınacak.

Anayasa değişiklik teklifinin 18. maddesi kabul edildi

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/politika/anayasa-degisiklik-teklifinin-18-maddesi-kabul-edildi_421176

AA - DHA

Etiketler: tbmm, anayasa, seçim, başkanlık
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