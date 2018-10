10 ayda 195 şehit

Meclis Genel Kurulu’nda artan şehit sayısına vurgu yapan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Son on ayda 195 şehit verdik” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis Genel Kurulunda söz alarak artan şehit sayısına vurgu yaptı. Gürer: “Son on ayda 195 şehit verdik. AKP iktidarları döneminde en çok şehit verdiğimiz yıllardan birini yaşıyoruz” dedi. CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada; AKP’nin anayasa değişikliği ile ilgili referandum sürecinde evet deyin terörü bitirelim diye seçmenden oy aldığını hatırlatıp; “Terör bitmedi ama basında şehit haberlerini engellemeyi başardılar” dedi.

Fakir fukara çocukları can veriyor

Ömer Fethi Gürer, “‘Terör bitti’ demekle bitmiyor. İki şehit haberi daha geldi. Allah’tan şehitlerimize rahmet diliyor, acılarını paylaşıyorum. AKP’yi yönetenler Anayasa referandumunda ‘Evet’ deyin terör bitecek’ diye söz verdiler, ama terör bitmedi. Basın ve TV’lerde ise şehit haberlerini engellemeyi başardılar, terörü önleyemediler. 2018 yılı ne acı ki teröre en çok şehit verdiğimiz yıllardan biri. Bu yıl on ayda 195 şehit verdik. Her gün yapılan açıklamalarla ‘Terörün belini kırdık’ diyorlar, keşke kırsalar ama şehitler gelmeye devam ediyor. Fakir fukara çocukları can veriyor. Tek adam rejimi ülkeyi yönetemiyor. Tek kişide işler düzelmiyor, olumsuzluklar daha da artıyor. AKP’nin iktidarını korumak adına her yolu mubah görmekten vazgeçmesi ülkemizin hayrınadır. Her sorunun çözüm adresi meclistir. Tüm sorunlar kapsamlı biçimde Meclis’te ele alınmalıdır “ dedi.