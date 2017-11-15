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15 KASIM 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

10 ayda İstanbul'u ziyaret eden yabancı turist sayısı açıklandı

15 Kasım 2017, Çarşamba 10:32
Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan turizm istatistikleri raporuna göre, yılın ilk 10 ayında İstanbul'u 9 milyon 120 bin 248 yabancı turist ziyaret etti.

Bakanlık tarafından, Yeşilköy ve Kurtköy havalimanları ile Haydarpaşa, Pendik, Tuzla, Zeytinburnu, Ambarlı ve Karaköy limanlarından alınan veriler ışığında, İstanbul için 2017 yılı ocak-ekim ayları dönemi raporu hazırlandı. İstanbul'a, yılın ilk 10 ayında 9 milyon 120 bin 248 yabancı ziyaretçi geldi. Geçen yılın aynı döneminde 7 milyon 866 bin 433 olan yabancı ziyaretçi ile karşılaştırıldığında İstanbul'a gelen turist sayısında yüzde 16 artış gerçekleşti.

İstanbul'u sadece ekim ayında 1 milyon 122 bin 266 yabancı ziyaret ederken, bu ayda geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 42'lik artış yaşandı. İstanbul'a Ekim 2016'da 790 bin 951 yabancı ziyaretçi gelmişti.

Havayolu ile gelişte yüzde 16 artış

Raporda, 2017 ocak-ekim döneminde İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçi sayısı, 2016'daki rakamları aşarken 2015'in aynı dönemindeki 10 milyon 774 bin ziyaretçi rakamına çok yaklaştı.

İstatistiklere göre, geçen yılın ocak-ekim aylarına göre havayolu ile geliş yüzde 16,4 artarken, denizyolu ile geliş yüzde 52,7 azaldı. 2016'da İstanbul'a havayolu ile 7 milyon 814 bin 521 yabancı turist gelirken, 2017'de bu rakam 9 milyon 95 bin 681'e yükseldi. Denizyolunda ise geçen yıl 51 bin 912 olan gelişler 24 bin 567'ye geriledi.

İstanbul'da en fazla yabancı yolcunun ayak bastığı Yeşilköy Havalimanı'ndan 7 milyon 164 bin 701 turist geçti. Kurtköy Havalimanı'ndan ise 1 milyon 930 bin 980 yabancı ziyaretçi İstanbul'a giriş yaptı.

En çok Almanlar geldi

Bu yılın 10 ayında gelen yabancı konukların milliyetlere göre dağılımlarına bakıldığında, İstanbul'u 862 bin 453 kişiyle en çok ziyaret edenler Almanlar oldu. Almanlar toplam yabancı ziyaretçiler arasında yüzde 9,5'lik dilimi oluşturdu. 2016'da İstanbul'a gelen 886 bin 329 Alman ziyaretçi sayısıyla kıyaslandığında ise bu dönemde yüzde 2,7'lik azalma yaşandı.

İstanbul'u en çok ziyaret eden diğer yabancı turistler ise sırasıyla 734 bin 739 kişiyle İranlılar, 505 bin 487 kişiyle Suudi Arabistanlılar, 454 bin 872 kişiyle Iraklılar ve 407 bin 771 kişiyle Ruslar oldu. Listenin 6. sırasında ise 325 bin 122 kişiyle İngilizler, 7. sırasında 317 bin 416 kişiyle Fransızlar ve 8. sırada da 248 bin 274 kişiyle Amerikalılar yer aldı.

Rus turist sayısı yüzde 64 arttı

Rusya'dan gelen turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64,6 artış gözlendi. İstanbul'a Rusya'dan geçen yıl ocak-ekim döneminde 247 bin 743 ziyaretçi gelmişti.

Öte yandan, hali hazırda 173 bin 3 kişiyle listenin 15. sırasında bulunan Çinli turist sayısında, geçen yılki 127 bin 906 olan ziyaretçi rakamıyla kıyaslandığında, yüzde 35,3'lük artış görüldü.

Arap ülkelerinden 2 milyondan fazla turist geldi

Raporda, son üç yıllık dönemde Arap ülkelerinden İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçilerin istatistiklerine de yer verildi.

Arap ülkelerinden 2015 ocak-ekim dönemlerinde, 2 milyon 179 bin 731, 2016'da da 1 milyon 678 bin 909 ziyaretçi gelirken, 2017'de bu rakam 2 milyon 270 bin 731 kişi oldu. Arap ülkelerinden İstanbul'a ziyaretlerde geçen yıla kıyasla yüzde 35'lik artış yaşandı. Arap ülkeleri, toplam ziyaretçilerin yüzde 24,9'unu oluşturdu.

AA

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