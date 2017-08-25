10 emekli tuğgeneralin rütbeleri alındı

Yayınlanan yeni KHK’lara göre; Türk Silâhlı Kuvvetlerinden (TSK) emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan veya istifa eden subaylardan, terör örgütlerine veya Millî Güvenlik Kurulunca devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen Hava Kuvvetleri Komutanlığından 10 emekli tuğgeneralin rütbeleri alınarak, emekli kimlikleri iptal edildi.
Söz konusu kişiler uhdelerinde taşımış oldukları meslekî unvanları ve sıfatlarını kullanamayacak ve bu unvan ve sıfatlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamayacak. Bu kişilerin uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılacak, silâh ruhsatları, pilot lisansları ve ilgili pasaport birimlerince pasaportları iptal edilecek. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamayacak.
***
Okumak için tıklayınız:
694 sayılı KHK ile yurt açmak için ruhsatlar MEB’den alınacak
Muhammet Bozdağ da ihraç edildi
''Öz vatanında parya" KHK mağdurlarına uydu
MİT'in Cumhurbaşkanlığına bağlanması hakkında Başbakan'dan açıklama
AKP'li vekil Samani'nin kızı göreve iade edildi: ''Kızım, göreve başlamayacak''
Yeni KHK ile TMSF'ye devredilen şirketlerle ilgili yeni dönem
Yeni KHK'lar neler getiriyor?
İki yeni KHK yayınlandı: İhraçlar, göreve iadeler, MİT, HSK ile ilgili detaylar...